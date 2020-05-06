Арчи Харрисону исполняется год: все, что нужно знать о сыне Меган Мракл и принца Гарри

Рождение Арчи Харрисона

Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи ФОТО: Dominic Lipinski/AP/Scanpix

Традиционно, как полагается в королевской семье, Меган отказалась выходить на крыльцо больницы с новорожденным сыном. Наследника британского престола родители показали обществу спустя несколько дней после родов и обнародовали его имя – Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор.

Интересно, что второе имя малыша, Харрисон, на самом деле является фамилией и в буквальном смысле означает "сын Гарри (или Генри)". Выбор имени Харрисон в качестве второго имени для малыша также связан с американской тенденцией использования фамилии в качестве имени. Позже оказалось, что Арчи – это греческое слово, которое означает "источник действия".

Более того, Меган Маркл и Гарри объявили, что намерены создать благотворительную организацию, которая получит название Archwell. Именно идея назвать так свою благотворительную организацию стала вдохновением для имени сына.

Крестины сына Меган Макрл и принца Гарри

Крестины Арчи Харрисона Маунтбэттен-Виндзора ФОТО: Chris Allerton/??SussexRoyal / PA Wire/PA Images

Спустя два месяца, 6 июля, в Виндзорском замке состоялись крестины сына Меган Маркл и принца Гарри. Церемония крещения малыша прошла закрытой от посторонних глаз, в том числе и журналистов. На мероприятии присутствовали около 25 человек, включая самих Меган Маркл и принца Гарри.

Папарацции также смогли запечатлеть прибывших на территорию замка принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон. Поговаривают, что королева Елизавета II отсутствовала на церемонии крещения своего восьмого правнука.

Отказ от титула и переезд в США

Интересно, что родители отказались от титула учтивости (граф Дамбартон) для своего первенца. Таким образом они сразу же выбрали для своего сына иную жизни, нежели у его двоюродных братьев и сестер.

С самого рождения Меган пыталась оградить жизнь малыша от назойливой прессы и несколько месяцев назад они с принцем Гарри приняли судьбоносное решение - 31 марта герцоги сложили королевские полномочия, отказались от титулов и уехали жить в Америку.

Здесь супруги планируют начать новую жизнь – без прессы, королевских обязательств и давления королевы. Правда, Елизавета II не скрывает своего расстройства касательно того, что теперь Арчи будет жить за океаном, а это значит, что их встречи значительно сократятся. Но новая жизнь Меган очень нравится, теперь ее сыну ничего не угрожает. По крайней мере так утверждает и сам принц Гарри.