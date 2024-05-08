Ужин первого красавца Голливуда Джорджа Клуни: чем питается звезда

Речь идет о пицце, которой актер во времена работы над фильмом «Загадочное убийство 2» успел угостить коллег Адама Сэндлера и Дженнифер Энистон. Как отмечает издание Allrecipes, звездный каст оценил блюдо Клуни.

Издание пишет, что о гастрономической слабости актера рассказала СМИ его шеф-повар Вивиана Фрицци. Женщина работает на семью Клуни с 2013 года и утверждает, что каждую неделю он вместе с женой Амаль устраивают себе вечер пиццы.

Смакуют звезды классической итальянской «Маргаритой», выбирая в качестве гарнира салат руккола, утверждает Фрицци. СМИ подчеркивает, что в этом нет ничего удивительного, ведь семья Клуни проводит большую часть свободного времени на озере Комо в Италии, а вдобавок, его шеф-повар Фрицци - тоже итальянка.

СМИ напомнили, что работа над фильмом «Загадочное убийство 2» тоже велась на озере Комо, поэтому Клуни воспользовался случаем и пригласил коллег на один из своих знаменитых вечеров пиццы. Актер Адам Сэндлер в эфире «Шоу Эллен Дедженерес» вспоминал о времени в гостях у Клуни следующее: «Они пригласили Джен и меня... мы пошли к ним домой. Они приготовили нам домашнюю пиццу, и это было удивительное время».

Если вы тоже хотите попробовать «ужин Клуни», воссоздать это блюдо очень просто. СМИ советует:

«Начните с базовой пиццы »Маргарита« с томатным соусом, сыром моцарелла и свежим базиликом. Похоже, Клуни наслаждается пиццей с легким салатом из рукколы - подобно тому, как это делает Ина Гартен (американская писательница - УНИАН). Вам лучше выбрать салат без лишней помпезности - например, салат из дикой рукколы или простой салат с рукколой, чтобы не перебивать вкус пиццы».