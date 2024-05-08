ГОРОСКОП НА 8 МАЯ Близнецам будет трудно сосредоточиться на делах, а Весам будет трудно поладить даже с близкими

Стрелец

Может быть трудно сосредоточиться на делах. Велик соблазн отложить все на потом, отдохнуть, отвлечься от рутины. Но лучше сначала решить хотя бы самые срочные задачи. Если вы этого не сделаете, позже могут возникнуть трудности. Рядом есть люди, к которым можно обратиться за помощью и советом. Не пренебрегайте их поддержкой. Не исключены приятные знакомства, а также встречи с давними друзьями. Найдется масса интересных тем для разговора, а у вас будет шанс получить очень полезную информацию. Вечер – отличное время для того, чтобы спокойно обдумать планы на будущее.

Козерог

Интересный благоприятный день, хорошо подходящий для новых дел. Чем сложнее задачи, стоящие перед вами, тем с большим энтузиазмом вы беретесь за их решение, тем выше вероятность успеха. Радует возможность научиться чему-то новому, даже если для этого нужно будет по крупицам собирать информацию. Желательно избегать серьезных нагрузок во второй половине дня. Переутомление может плохо сказаться на самочувствии. Это благоприятное время для общения с людьми, которых вы давно не видели. Разговор натолкнет на интересные мысли.

Водолей

День не так плох, как может казаться поначалу. Не отказывайтесь от своих планов раньше времени: их удастся осуществить, даже если на пути возникнут какие-то преграды. У многих Водолеев появятся идеи, которые прежде никому не приходили в голову. Такие представители знака справятся с тем, что другим оказалось не по силам. Вечер благоприятен для общения. В это время вам легко будет найти общий язык с самыми разными людьми. Можно спокойно обсудить вопросы, из-за которых прежде возникали разногласия. На этот раз ссориться с вами никто не захочет.

Рыбы

Лучше не откладывать дела надолго. Первая половина дня благоприятна, она хорошо подходит для самых разных занятий, от привычных до совершенно новых. Удачно проходят встречи, вам удается найти общий язык с теми, с кем вы прежде часто ссорились. Даже особенно стараться не приходится: достаточно вести себя естественно и непринужденно. Во второй половине дня могут возникать какие-то мелкие трудности, недоразумения. Старайтесь не терять оптимизма. Серьезные проблемы едва ли появятся, а со всем остальным вы справитесь, почти не прикладывая усилий.