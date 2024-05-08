В первой половине дня лучше не принимать важных решения, особенно таких, которые могут иметь серьезные последствия. В это время многие склонны поддаваться соблазнам и идти на поводу у мимолетных желаний. Нужно сделать усилие, чтобы прислушаться к голосу здравого смысла. Хорошие советы часто остаются без внимания, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 8 МАЯ ⟩ Близнецам будет трудно сосредоточиться на делах, а Весам будет трудно поладить даже с близкими
Совсем иной будет вторая половина дня. Это плодотворное время, подходящее для важных дел. Можно справиться даже с тем, что долго совсем не получалось. Многим помогает опыт знакомых: вовремя заметив чужие ошибки, мы избегаем собственных.
Овен
Важно настроиться на миролюбивый лад в начале дня. Это время категорически не подходит для того, чтобы спорить с кем бы то ни было, бурно выяснять отношения. Старайтесь не говорить лишнего; позже вы можете пожалеть о своих словах. Лучше не обсуждать чужие дела, да и о собственных стоит беседовать только с самыми близкими. Вторая половина дня будет совсем другой: спокойной и плодотворной. Это время хорошо подходит для того, чтобы завершить то, что было начато давным-давно. Не возникнет трудностей. Проблемы, прежде ставившие вас в тупик, вы легко решите.
Телец
Насыщенный плодотворный день. Вы чувствуете поддержку звезд, с энтузиазмом беретесь за сложные дела и отлично справляетесь с ними. Часто удача сопутствует Тельцам, занятым творческой деятельностью, а также научными исследованиями. Аккуратность и внимание к деталям помогают вам избежать ошибок, даже со сложной работой справиться безупречно. Вторая половина дня – благоприятное время с точки зрения личных отношений. Радует общение с близкими людьми и новыми знакомыми. Вы найдете способ приятно удивить тех, кто вам дорог. Полезно проявлять инициативу в общении с любимым человеком.
Близнецы
В начале дня будет непросто сосредоточиться на делах: отвлекают и собственные мысли не о том, и замечания окружающих. Не всегда удается правильно оценить ситуацию, иногда вы тратите время и силы на безнадежные проекты. Не ругайте себя за это, ведь вы получаете опыт, который вскоре наверняка пригодится. Вторая половина дня будет гораздо проще и плодотворнее. Появятся новые планы, к их воплощению в жизнь захочется приступить немедленно. Найдутся желающие помочь. С общего дела может начаться долгая дружба.
Рак
Не витайте в облаках. Этот день сложится удачно, если вы не станете строить иллюзий, постараетесь объективно оценить и свои возможности, и ситуацию в целом. Можно найти помощников, но стоит иметь в виду: они не всегда бескорыстны. Будьте готовы отблагодарить всех, кто вас поддерживает. Первая половина дня приносит немало соблазнов. Вторая же позволяет сосредоточиться на делах, завершить то, что было начато давным-давно. Торопиться не нужно. Вы успеете сделать все, что запланировали, если будете придерживаться комфортного ритма.
Лев
Первая половина дня будет чрезвычайно благоприятной с точки зрения общения. Она подходит для встреч с людьми, с которыми прежде не удавалось поладить. На этот раз вы быстро найдете общий язык, договоритесь о совместных действиях, проясните какие-то неоднозначные моменты и даже проникнитесь взаимной симпатией. Позже наступит подходящее время для самостоятельной деятельности. Вам удается сосредоточиться на важном, ни на что не отвлекаться. Вы обязательно доведете начатое до конца и останетесь довольны плодами своих трудов.
Дева
Начало дня будет благоприятным и интересным. Это время хорошо подходит для того, чтобы взяться за что-то новое; появляются идеи, которые хочется воплотить в жизнь немедленно. На пути порой возникают трудности, но вас они не пугают. Опыт подсказывает, что все преграды можно преодолеть, и не ошибается. Вторая половина дня – благоприятное время для общения. Вы и старых, и новых знакомых понимаете с полуслова, можете подружиться с теми, с кем прежде не ладили. Некоторые представители знака услышат любовные признания, которые их и удивят, и обрадуют.
Весы
Старайтесь сохранять самообладание. Этот день отличается довольно напряженным эмоциональным фоном. Любое незначительное событие может повлиять на ваше настроение, выбить из колеи или вселить неоправданный оптимизм Отношения с окружающими порой складываются непросто, даже со старыми знакомыми бывает трудно поладить. Можно добиться значительных успехов, действуя самостоятельно. Когда вас никто не отвлекает, вы отлично справляетесь даже со сложными делами. Интуиция часто помогает в общении с близкими. Благодаря ей вы догадываетесь об их тайных желаниях и смелых надеждах.
Скорпион
Благоприятный день для поиска единомышленников и начала сотрудничества. Сейчас даже очень разные люди могут поладить, если вовремя поймут, что цели у них общие. Часто именно вы оказываетесь тем человеком, который гасит все конфликты, помогает окружающим договориться, уладить разногласия. Будет возможность решить сложные финансовые вопросы, заключить выгодные сделки. Во всем, что касается денег, вы можете доверять своему опыту и интуиции. А вот советы не всегда полезны, даже если их дают опытные и знающие люди.
Стрелец
Может быть трудно сосредоточиться на делах. Велик соблазн отложить все на потом, отдохнуть, отвлечься от рутины. Но лучше сначала решить хотя бы самые срочные задачи. Если вы этого не сделаете, позже могут возникнуть трудности. Рядом есть люди, к которым можно обратиться за помощью и советом. Не пренебрегайте их поддержкой. Не исключены приятные знакомства, а также встречи с давними друзьями. Найдется масса интересных тем для разговора, а у вас будет шанс получить очень полезную информацию. Вечер – отличное время для того, чтобы спокойно обдумать планы на будущее.
Козерог
Интересный благоприятный день, хорошо подходящий для новых дел. Чем сложнее задачи, стоящие перед вами, тем с большим энтузиазмом вы беретесь за их решение, тем выше вероятность успеха. Радует возможность научиться чему-то новому, даже если для этого нужно будет по крупицам собирать информацию. Желательно избегать серьезных нагрузок во второй половине дня. Переутомление может плохо сказаться на самочувствии. Это благоприятное время для общения с людьми, которых вы давно не видели. Разговор натолкнет на интересные мысли.
Водолей
День не так плох, как может казаться поначалу. Не отказывайтесь от своих планов раньше времени: их удастся осуществить, даже если на пути возникнут какие-то преграды. У многих Водолеев появятся идеи, которые прежде никому не приходили в голову. Такие представители знака справятся с тем, что другим оказалось не по силам. Вечер благоприятен для общения. В это время вам легко будет найти общий язык с самыми разными людьми. Можно спокойно обсудить вопросы, из-за которых прежде возникали разногласия. На этот раз ссориться с вами никто не захочет.
Рыбы
Лучше не откладывать дела надолго. Первая половина дня благоприятна, она хорошо подходит для самых разных занятий, от привычных до совершенно новых. Удачно проходят встречи, вам удается найти общий язык с теми, с кем вы прежде часто ссорились. Даже особенно стараться не приходится: достаточно вести себя естественно и непринужденно. Во второй половине дня могут возникать какие-то мелкие трудности, недоразумения. Старайтесь не терять оптимизма. Серьезные проблемы едва ли появятся, а со всем остальным вы справитесь, почти не прикладывая усилий.