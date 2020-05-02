Сб, 2.05.2020
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ФОТО ⟩ Таукар и Генка сегодня колесят по Эстонии с неожиданной целью

Genka ja Karl-Erik Taukar teevad täna heategevusliku Eesti tuuri.

ФОТО: Instagram

Эстонские музыканты Карл-Эрик Таукар и Генка объявили СМИ, что сегодня они проедут практически по всей Эстонии, и пока не опустошат свои багажники – не остановятся!

«Однажды мы с Таукаром говорили об автомобилях. Мы решили, что сегодня сделаем круг по Эстонии», – объяснил Генка, как возникла эта идея.

Известные музыканты в дороге также занимаются благотворительностью.

«Мы не ездим с пустыми руками, мы загрузили в машины пакеты, битком набитые продуктами, и доставим их в Пярну, Вильянди, Выру, Пылва, Раквере и Йыхви», – сказал Таукар.

По словам Таукара, музыканты планируют проехать около 800 километров и посетить как минимум шесть городов.

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