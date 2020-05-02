ФОТО ⟩ Таукар и Генка сегодня колесят по Эстонии с неожиданной целью

Эстонские музыканты Карл-Эрик Таукар и Генка объявили СМИ, что сегодня они проедут практически по всей Эстонии, и пока не опустошат свои багажники – не остановятся!
«Однажды мы с Таукаром говорили об автомобилях. Мы решили, что сегодня сделаем круг по Эстонии», – объяснил Генка, как возникла эта идея.
Известные музыканты в дороге также занимаются благотворительностью.
«Мы не ездим с пустыми руками, мы загрузили в машины пакеты, битком набитые продуктами, и доставим их в Пярну, Вильянди, Выру, Пылва, Раквере и Йыхви», – сказал Таукар.
По словам Таукара, музыканты планируют проехать около 800 километров и посетить как минимум шесть городов.