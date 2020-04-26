Вс, 26.04.2020
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ГРАЦИЯ КОШКИ ⟩ Нереальные глаза: Лийс Лемсалу гипнотизирует взглядом
ФОТО!

Eesti Muusikaauhinnad 2020, Liis Lemsalu

ФОТО: Konstantin Sednev / Remo Tõnismäe

Маски и фильтры для фото в Instagram и других социальных сетях стали почти обязательным атрибутом любого снимка... Недавно ставшую популярной маску, меняющую цвет глаз на голубой и зеленый, примерили практически все мировые знаменитости...

Эстонская певица Лийс Лемсалу, которую недавно признали главной артисткой года, решила не отставать от моды и опубликовала снимок, на котором она запечатлена со своим котом по кличке Вебби.

Поклонники не прошли мимо такого яркого кадра и завалили свою любимицу хвалебными комментариями. 

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