ГРАЦИЯ КОШКИ ⟩ Нереальные глаза: Лийс Лемсалу гипнотизирует взглядом
Маски и фильтры для фото в Instagram и других социальных сетях стали почти обязательным атрибутом любого снимка... Недавно ставшую популярной маску, меняющую цвет глаз на голубой и зеленый, примерили практически все мировые знаменитости...
Эстонская певица Лийс Лемсалу, которую недавно признали главной артисткой года, решила не отставать от моды и опубликовала снимок, на котором она запечатлена со своим котом по кличке Вебби.
Поклонники не прошли мимо такого яркого кадра и завалили свою любимицу хвалебными комментариями.
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