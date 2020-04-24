ВИДЕО ⟩ Смотрите, чем занимаются жители Таллиннского зоопарка во время чрезвычайного положения

Амурский леопард Мууси осматривает свои владения, степные орлы тренируют крылья. Экзотические птицы поменяли свое оперение и теперь блестят на солнышке, соблазняя самок.

Гривистый волк Кингас грациозно прогуливается между деревьев своего вольера. Корсак Рита с головой ушла в обустройство своего дома. При этом зверек так старается, что пыль стоит столбом.

Енот Гита, которому в следующем месяце будет десять лет, ищет место для принятия солнечных ванн. А тростниковая кошка Полина с любопытством заглядывает в камеру.