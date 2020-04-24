Пт, 24.04.2020
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ВИДЕО ⟩ Смотрите, чем занимаются жители Таллиннского зоопарка во время чрезвычайного положения

Белый медведь в Таллиннском зоопарке.

ФОТО: Sander Ilvest

В связи с чрезвычайным положением в стране Таллиннский зоопарк временно закрыт для посетителей, но жизнь в нем бьет ключом. Ведь весну никто не отменял.

Амурский леопард Мууси осматривает свои владения, степные орлы тренируют крылья. Экзотические птицы поменяли свое оперение и теперь блестят на солнышке, соблазняя самок.

Гривистый волк Кингас грациозно прогуливается между деревьев своего вольера. Корсак Рита с головой ушла в обустройство своего дома. При этом зверек так старается, что пыль стоит столбом.

Енот Гита, которому в следующем месяце будет десять лет, ищет место для принятия солнечных ванн. А тростниковая кошка Полина с любопытством заглядывает в камеру.

Смотрите видео!

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