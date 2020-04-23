НЕ ВИНОВАТАЯ ОНА! ⟩ Актриса Светлана Светличная обвинила шоу Малахова в краже 7 500 евро

Звезда фильма «Бриллиантовая рука» 79-летняя Светлана Светличная не так давно давала интервью шоу Андрея Малахова. По признанию актрисы, после ухода журналистов она обнаружила пропажу большой суммы денег, сообщает Topnews.
«Я не так давно согласилась дать интервью одной программе и рассказать о своих отношениях с внучкой, которая не отдает мне деньги, взятые в долг, – рассказала Светличная. – В итоге у меня пропала крупная сумма из кошелька».
По словам артистки, к ней на прошлой неделе решил приехать помощник одного известного ведущего, чтобы поговорить о ее отношениях с внучкой. Уже тогда подобное поведение телевизионщика ее насторожило. «Я сразу сказала, что не понимаю, почему он ко мне домой приезжает. Телевидение вроде у нас небедное. Готова была сама выехать на встречу», - говорит звезда.
Светличная рассказала, что на встрече настоял сам корреспондент, она лишь согласилась на его приезд. Приехали двое - журналист и оператор, которым звезда дала интервью. «Я решила все им рассказать, а потом выпить с ними шампанского, которое было у меня дома, – поделилась историей актриса. – Этот Женя — скользкий мальчик. Я вспомнила, что оператор попросил меня пройти в другую комнату. А Женя остался. Он через пять минут пришел к нам с бутылкой шампанского», - рассказала актриса.
По словам Светличной, после того, как телевизионщики ушли, артистка решила проверить свой кошелек и обнаружила пропажу крупной суммы денег - 600 000 рублей (7 500 евро по сегодняшнему курсу).