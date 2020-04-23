НЕ ВИНОВАТАЯ ОНА! ⟩ Актриса Светлана Светличная обвинила шоу Малахова в краже 7 500 евро

«Я не так давно согласилась дать интервью одной программе и рассказать о своих отношениях с внучкой, которая не отдает мне деньги, взятые в долг, – рассказала Светличная. – В итоге у меня пропала крупная сумма из кошелька».

По словам артистки, к ней на прошлой неделе решил приехать помощник одного известного ведущего, чтобы поговорить о ее отношениях с внучкой. Уже тогда подобное поведение телевизионщика ее насторожило. «Я сразу сказала, что не понимаю, почему он ко мне домой приезжает. Телевидение вроде у нас небедное. Готова была сама выехать на встречу», - говорит звезда.

Светличная рассказала, что на встрече настоял сам корреспондент, она лишь согласилась на его приезд. Приехали двое - журналист и оператор, которым звезда дала интервью. «Я решила все им рассказать, а потом выпить с ними шампанского, которое было у меня дома, – поделилась историей актриса. – Этот Женя — скользкий мальчик. Я вспомнила, что оператор попросил меня пройти в другую комнату. А Женя остался. Он через пять минут пришел к нам с бутылкой шампанского», - рассказала актриса.