Социальное дистанцирование и строгие правила гигиены: какими будут офисы после пандемии коронавируса?

Уже сейчас дизайнеры начинают разрабатывать концепции рабочих пространств, которые помогли бы избежать массового заражения или нарушения правил гигиены. И хотя значительная часть мира все еще находится в условиях более или менее жестких карантинных мер, некоторые компании уже предложили концепт пространства под названием "офис двух метров", позволяющий снизить риски при возвращении на работу, пишет Mport.
Профессионалы, занимающиеся коммерческой недвижимостью, использовали свою штаб-квартиру в Амстердаме, чтобы наглядно показать, как может выглядеть офис в пост-коронавирусную эпоху. Здесь сотрудники интуитивно придерживаются социального дистанцирования за счет дизайнерских приемов: перегородки между столами, специальная разметка на полу и одноразовые средства защиты.
В амстердамском офисе Cushman & Wakefield специально нарисовали крупные круги на ковровом покрытии, напоминая о необходимости расстояния 2 метров от других сотрудников. Стрелки по периметру помещения призваны побуждать к движению против часовой стрелки и избежания сближения с коллегами. В офисе также появились специальные датчики, отслеживающие перемещения сотрудников через мобильные телефоны и подающие звуковой сигнал, если они слишком близко друг к другу.
Wondering how social distancing may change the office environment? Watch below and learn more here >>https://t.co/GQdtWhCVOI pic.twitter.com/LFYPS7oQiL— Cushman & Wakefield (@CushWake) April 9, 2020
С другой стороны, оператор коворкинговых пространств WeWork попытался представить более просторные планировки этажей и переговорных, расстановку диспенсеров с антибактериальными средствами в общих помещениях и маршруты одностороннего движения в офисном пространстве.
Кроме того, эксперты считают, что коронавирус неизбежно изменит офисную инфраструктуру. Открытые планировки уйдут в прошлое, а в рабочих помещениях появится все больлше бесконтактных технологий вроде датчиков движения и распознавания лиц. И все это - на фоне принципиального сокращения офисных сотрудников в пользу перевода их на удаленную форму работы. Конечно, многие работодатели все еще скептически настроены по отношению к работе из дома, но со временем и они поймут, что гибкость в данном вопросе нужна, а работа сотрудников - эффективнее.
Особое внимание, кстати, эксперты уделяют подходу Китая к строительству офисных зданий. Все они оснащены обновленными системами фильтрации воздуха, что позволило работникам быстрее вернуться в офисы. Так что одним из эффектов пандемии можно считать и то, что все больше зданий будут проектироваться таким образом, чтобы обеспечить приток более чистого воздуха.
В целом же зарубежные компании настроены как можно скорее вернуть работников в офисы, но при этом обеспечить их необходимой защитой от возможных инфекций. Это, безусловно, еще предстоит согласовывать со многими государственными органами и профессиональными объединениями, но урок из пандемии извлекли многие: офис должен быть максимально безопасен.
Конечно, дистанцирование сделает практически невозможными дружеские отноешния на работе. Но с другой стороны - поможет избежать ненужных разговоров и лишнего информационного потока.