Социальное дистанцирование и строгие правила гигиены: какими будут офисы после пандемии коронавируса?

Профессионалы, занимающиеся коммерческой недвижимостью, использовали свою штаб-квартиру в Амстердаме, чтобы наглядно показать, как может выглядеть офис в пост-коронавирусную эпоху. Здесь сотрудники интуитивно придерживаются социального дистанцирования за счет дизайнерских приемов: перегородки между столами, специальная разметка на полу и одноразовые средства защиты.

В амстердамском офисе Cushman & Wakefield специально нарисовали крупные круги на ковровом покрытии, напоминая о необходимости расстояния 2 метров от других сотрудников. Стрелки по периметру помещения призваны побуждать к движению против часовой стрелки и избежания сближения с коллегами. В офисе также появились специальные датчики, отслеживающие перемещения сотрудников через мобильные телефоны и подающие звуковой сигнал, если они слишком близко друг к другу.

Wondering how social distancing may change the office environment? Watch below and learn more here >>https://t.co/GQdtWhCVOI pic.twitter.com/LFYPS7oQiL — Cushman & Wakefield (@CushWake) April 9, 2020

С другой стороны, оператор коворкинговых пространств WeWork попытался представить более просторные планировки этажей и переговорных, расстановку диспенсеров с антибактериальными средствами в общих помещениях и маршруты одностороннего движения в офисном пространстве.

Кроме того, эксперты считают, что коронавирус неизбежно изменит офисную инфраструктуру. Открытые планировки уйдут в прошлое, а в рабочих помещениях появится все больлше бесконтактных технологий вроде датчиков движения и распознавания лиц. И все это - на фоне принципиального сокращения офисных сотрудников в пользу перевода их на удаленную форму работы. Конечно, многие работодатели все еще скептически настроены по отношению к работе из дома, но со временем и они поймут, что гибкость в данном вопросе нужна, а работа сотрудников - эффективнее.

Особое внимание, кстати, эксперты уделяют подходу Китая к строительству офисных зданий. Все они оснащены обновленными системами фильтрации воздуха, что позволило работникам быстрее вернуться в офисы. Так что одним из эффектов пандемии можно считать и то, что все больше зданий будут проектироваться таким образом, чтобы обеспечить приток более чистого воздуха.

В целом же зарубежные компании настроены как можно скорее вернуть работников в офисы, но при этом обеспечить их необходимой защитой от возможных инфекций. Это, безусловно, еще предстоит согласовывать со многими государственными органами и профессиональными объединениями, но урок из пандемии извлекли многие: офис должен быть максимально безопасен.