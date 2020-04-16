Принц Гарри рассказал, чем занимается с Меган Маркл на карантине в США

В этом есть много положительных моментов, например, возможность проводить время с семьей, так много времени, что вы даже начинаете чувствовать себя за это виноватым. Ты просто радуешься тому, что можешь кататься на полу от смеха. Поверьте, одного 11-месячного ребенка уже достаточно... Конечно, мы боимся того, что может случиться, но так много вещей вышло из-под контроля, что мы внезапно осознали, насколько мы малы в этом мире,