ВИДЕО ⟩ Семь недель на карантине дома, некоторые соседи умерли: эстонка об ужасах в Италии

Несмотря на все ужасы, с 4 мая люди будут постепенно возвращаться на работу. Никто точно не может сказать, усилит ли это развитие и передачу коронавируса от человека к человеку, но итальянцы идут уже на ослабление принятых ранее мер. Смотрите, что об этом говорят проживающие в Италии эстонцы.

«Мы с мужем переболели. Я живу в многоквартирном доме, над нами живет пожилая пара, женщина, к сожалению, там умерла», - сказала Янели, семь недель находящаяся с семьей на карантине.

По словам женщины, в Италии ходят слухи, что для возвращения на работу будут брать анализ крови на наличие антител к коронавирусу. И те, у кого они будут, смогут без проблем пойти на работу, а те, у кого не будет - с ними сложнее. Муж женщины работает в сфере недвижимости, первый его рабочий день намечен на 4 мая.

До этого времени ходить можно лишь в аптеку или в магазин, просто так на машине ездить нельзя, все чеки нужно сохранять, полиция может проверить это задним числом. Штрафы высокие - от 300 евро до тюремного заключения. Сограждане, мягко говоря, бешеные. Могут накричать на тебя. И если видят пенсионеров на улице, которые спокойно общаются, в их сторону могут даже кинуть мешок с водой, потому что люди якобы из-за них должны сидеть дома, а пенсионеры спокойно разгуливают по улице.

В магазины попадают только по спискам, их семье можно ходить во вторник или в пятницу, им нужно это самим выбрать.

Янели вспоминает, как болела коронавирусом несколько недель. Сначала у нее были одни симптомы, через пару дней другие, потом третьи. Каждый раз была надежда, что женщина вылечилась, но всё шло не так быстро...