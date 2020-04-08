ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Эстонец хочет закатить дома гриль-вечеринку! Законно ли это?

«Такая гриль-вечеринка в нынешней ситуации невозможна. На данный момент вы можете устраивать подобные мероприятия только в кругу семьи - подразумевается, что родители и их дети живут вместе. Такие меры приняты, чтобы защитить себя и всех остальных от заражения коронавирусом.

Вопрос не в том, где вы собираетесь, а в том, что сбор большего числа людей, будь то знакомые или незнакомцы, увеличивает риск распространения вируса. Учитывая, насколько агрессивен коронавирус, мы надеемся, что люди будут думать и не создавать для своих близких и знакомых ситуации, когда их здоровье и жизнь могут быть подвергнуты опасности», - объяснил майор полиции.