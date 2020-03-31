Павел Глоба рассказал, чем закончится для России пандемия коронавируса

Павел Глоба рассказал, что Крыса в китайском календаре начинает 12-летний цикл, и произошедшие в этом году события будут влиять на ситуацию ближайших 12-ти лет. По его словам, Россию ждут новые влияния в политике и экономике. В качестве примера он привел кризисный для России 2008 год - также год Крысы. Непростым стал и 1961 год, когда произошла «хрущевская девальвация», поэтому 2020 год станет опасным для экономики. Хотя 2008 год принес РФ много побед, например, успех на «Евровидении» и победа на хоккейном турнире.

Тревожная новость заключается в том, что в 2020 году произойдет шесть затмений - столько же было в 1991 году, а в 1917 году было сразу 7 затмений. Все это, по словам Павла Глобы, является тревожными параллелями.

Павел Глоба подчеркнул, что в 2020 году непременно начнутся серьезные перестановки в политике, и к власти придут рожденные в 70-е и 80-е годах.

В итоге астролог не сомневается: изменения будут носить позитивный характер, и даже в провинции люди будут искренне гордиться страной. Также произойдет демографический взрыв, и начнется цикл Плутона, ознаменовавшийся золотыми годами правления Екатерины II.

Говоря о том, как пережить непростые перемены, Павел Глоба подчеркнул, что преимущество будет у тех, кто первым сможет предложить что-то новое, кто проявит решительность и даже дерзость, кто не испугается взять на себя ответственность и проявит гибкость.