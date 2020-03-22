Вс, 22.03.2020
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Ксения Собчак: «С моей челюстью маска – это идеальный аксессуар красоты!»

Ксения Собчак

ФОТО: Sergei Fadeichev/TASS

Телеведущая пошутила по поводу собственной внешности, пишет Kp.ru.

Ксении Собчак не занимать самоиронии. Телеведущая не раз шутила по поводу собственной внешности и, особенно, насчет своего подбородка, который некоторые особо рьяные критики считают слишком массивным. Иронизировала Собчак и по поводу прозвища, которым ее из-за челюсти наградила народная молва – как-то она вышла на сцену в костюме лошади. Теперь же Ксения решила показать, как она спасается от коронавируса. А заодно пошутила над собой.

Телеведущая опубликовала в Instagram фото в респираторе и в защитном костюме. Ксения сфотографировалась, сидя за рулем автомобиля.

Наконец-таки настало мое время! С моей челюстью – маска это идеальный аксессуар красоты!

– написала 38-летняя телеведущая.

В ответ поклонники и даже друзья Ксении принялись подкалывать ее в комментариях.

И не только красоты любимая. Так ты менее опасна,

– парировала певица Глюкоза.

Подписчики предположили, что в полный комплект защиты Ксения нарядилась не просто так. Наверняка она снимает очередной выпуск своего шоу «Осторожно, Собчак!», который посвятила коронавирусу. Ведь еще сутки назад телеведущая совершенно не боялась заразиться и вела себя очень беспечно. Вместе с мужем, режиссером Константином Богомоловым Собчак отправилась в ресторан и сняла довольно интимное видео. В Инстаграме знаменитая блондинка выложила видеоролик, в котором показала, как Богомолов расстегивает пуговки на ее платье и обнажает ее грудь. Игривое видео взорвало Instagram – Ксения еще никогда не выкладывала в соцсетях таких откровенных кадров.

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