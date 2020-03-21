ВИДЕО ⟩ Ведущие «Народного радио» поднимут вам настроение в конце карантинной недели

А также: «Плюсы от Беларуси» и прокомментировали акцию с фонариками, которую призвала привести президент Эстонии.

Видеоблог "Народного Утра". В выпуске: 1. Плюсы от Беларуси 2. В Эстонии свет. 3. Бумажная тема. Posted by Народное Радио on Friday, March 20, 2020

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