Меган Маркл и принц Гарри сделали официальное заявление в связи с пандемией

Пришло время неопределенности. И сейчас, как никогда, мы нуждаемся в друг друге для правды, для поддержки и для того, чтобы не чувствовать себя одинокими, когда бывает страшно... Все мы должны сделать шаг вперед перед угрозой под названием COVID-19. Это момент проявления человеческого духа,