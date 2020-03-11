ДРАКА В ЭФИРЕ ⟩ Падчерица богатой фанатки Киркорова борется за наследство

Но, похоже, у Дороти появились конкуренты. И речь вовсе не о детях Светланы. Объявилась родственница мужа Сафиевой, погибшего в начале нулевых. Кристина Чернова заявила, что может даже являться его дочерью.

Чтобы расставить все точки над «i», девушка пришла на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», где столкнулась с оскорблениями Дороти, не желающей делить с кем-либо лакомый кусок.

«Сколько можно уже лить на меня грязь и обвинять в мошенничестве? Моим делом занимается российский суд, где рассматривается завещание Светланы в мою пользу. Она доверяла мне! Я единственная, кто вспоминает Свету, посещает могилу и ставит свечку за упокой ее души. Мне много не надо. Я уже пожила, тем более хорошо зарабатываю. Я — терапевт», — заверила Бурхарт.

Кристина Чернова, к слову, тоже не гонится за баснословным состоянием фанатки Киркорова. Гораздо важнее для нее узнать, является ли муж Светланы — крупный бизнесмен Георгий Сафиев — ее отцом. «Что бы ни показала генетическая экспертиза, я все равно являюсь родственницей Георгия, а если говорить точно — внучатой племянницей. О том, что я могу быть его дочкой, мне рассказала Света около года назад. Тогда я была в шоке», — призналась Чернова.

ДНК-тест оказался отрицательным, доказав, что Кристина — не родная дочь Сафиева. Услышав это, Бурхарт стала злорадствовать. «А ты еще говоришь, что твой отец Георгий. Да твой родной папа валяется на помойке!» — язвила женщина.

Чернова не стала терпеть оскорбления и вцепилась в волосы обидчицы, сорвав с нее шиньон. Дерущихся вовремя разняли, так что до серьезной потасовки дело не дошло.