ДРАКА В ЭФИРЕ ⟩ Падчерица богатой фанатки Киркорова борется за наследство

Чуть более года назад в больнице умерла фанатка Филиппа Киркорова Светлана Сафиева, утверждающая, что ждет тройню от звездного кумира. После ее смерти объявилась давняя подруга Дороти Бурхарт, которая сегодня хочет стать единственной наследницей миллиардного состояния Сафиевой, передает «Стархит».
Но, похоже, у Дороти появились конкуренты. И речь вовсе не о детях Светланы. Объявилась родственница мужа Сафиевой, погибшего в начале нулевых. Кристина Чернова заявила, что может даже являться его дочерью.
Чтобы расставить все точки над «i», девушка пришла на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», где столкнулась с оскорблениями Дороти, не желающей делить с кем-либо лакомый кусок.
«Сколько можно уже лить на меня грязь и обвинять в мошенничестве? Моим делом занимается российский суд, где рассматривается завещание Светланы в мою пользу. Она доверяла мне! Я единственная, кто вспоминает Свету, посещает могилу и ставит свечку за упокой ее души. Мне много не надо. Я уже пожила, тем более хорошо зарабатываю. Я — терапевт», — заверила Бурхарт.
Кристина Чернова, к слову, тоже не гонится за баснословным состоянием фанатки Киркорова. Гораздо важнее для нее узнать, является ли муж Светланы — крупный бизнесмен Георгий Сафиев — ее отцом. «Что бы ни показала генетическая экспертиза, я все равно являюсь родственницей Георгия, а если говорить точно — внучатой племянницей. О том, что я могу быть его дочкой, мне рассказала Света около года назад. Тогда я была в шоке», — призналась Чернова.
ДНК-тест оказался отрицательным, доказав, что Кристина — не родная дочь Сафиева. Услышав это, Бурхарт стала злорадствовать. «А ты еще говоришь, что твой отец Георгий. Да твой родной папа валяется на помойке!» — язвила женщина.
Чернова не стала терпеть оскорбления и вцепилась в волосы обидчицы, сорвав с нее шиньон. Дерущихся вовремя разняли, так что до серьезной потасовки дело не дошло.
«Впервые о Дороти услышала лишь после смерти Светланы. Уверена, что Света просто не могла переписать наследство в пользу человека, который не был вхож в ее семью. И какими бы ни были мои родители, мы будем стоять друг за друга, а этой Дороти ничего, кроме бабок, не нужно. Наследство достанется только нашей семье, и я сделаю все для этого», — подчеркнула Чернова.