КАК С КАРТИНКИ ⟩ Самая сексапильная блондинка Эстонии показала себя в дырявом платье

Вам знакомы эти прекрасные виды заката, от которых перехватывает дыхание, которые выглядят настолько нереально, но на фото смотрятся совершенно обычно (смахните пальцем вправо, чтобы понять, о чем я говорю)? Так долго я вообще не снимала при слабом освещении, потому что я пыталась отредактировать фото, смотря на снимки других блогеров и думая о том, как им, черт возьми, это удалось? Через несколько лет я, наконец, начинаю понимать, что для того, чтобы получить крутое фото, нужно его отредактировать. Хорошей новостью является то, что мой следующий набор пресетов будет включать в себя пресеты, сделанные специально для редактирования фотографий заката / восхода, и они поразят вас.