ВАУ! ⟩ Самая красивая женщина в мире вышла на подиум в умопомрачительном платье

Несмотря на то, что коллекция осенне-зимняя, в ней преобладают тонкие и легкие прозрачные ткани. Многие модели, в том числе и Белла Хадид, вышли на подиум в платьях, максимально подчеркивающих изгибы их тел и оголяющих их ноги и грудь. Некоторые из них практически не оставляли места для фантазии. Иногда манекенщицы дефилировали в кожаных куртках на голое тело, а порой рубашки им заменяли бюстгальтеры. Главным цветом коллекции стал чёрный.