Чт, 27.02.2020
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ВАУ! ⟩ Самая красивая женщина в мире вышла на подиум в умопомрачительном платье

Bella Hadid

ФОТО: FRANCOIS MORI/AP

Шоу модного дома Mugler стало одним их самых откровенных показов Недели моды в Париже. Креативный директор Кейси Кадволладер остаётся верен бунтарскому характеру основателя бренда Тьерри Мюглера, его смелым идеям и воспеванию красоты женского тела.

ФОТО: FRANCOIS MORI/AP

Несмотря на то, что коллекция осенне-зимняя, в ней преобладают тонкие и легкие прозрачные ткани. Многие модели, в том числе и Белла Хадид, вышли на подиум в платьях, максимально подчеркивающих изгибы их тел и оголяющих их ноги и грудь. Некоторые из них практически не оставляли места для фантазии. Иногда манекенщицы дефилировали в кожаных куртках на голое тело, а порой рубашки им заменяли бюстгальтеры. Главным цветом коллекции стал чёрный.

ФОТО: FRANCOIS MORI/AP

Отметим, что нарочитая сексуальность является визитной карточкой модного дома. Знаменитое "мокрое" платье Ким для ежегодного бала Института Костюма Met Gala было именно от Mugler. Позже звезда появилась в эпатажном платье этого бренда и на вручении ежегодной премии Hollywood Beauty Awards. Чёрное платье в пол с тонкими полосками почти не прикрывало грудь Ким.

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