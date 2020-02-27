ВАУ! ⟩ Самая красивая женщина в мире вышла на подиум в умопомрачительном платье

Шоу модного дома Mugler стало одним их самых откровенных показов Недели моды в Париже. Креативный директор Кейси Кадволладер остаётся верен бунтарскому характеру основателя бренда Тьерри Мюглера, его смелым идеям и воспеванию красоты женского тела.
Несмотря на то, что коллекция осенне-зимняя, в ней преобладают тонкие и легкие прозрачные ткани. Многие модели, в том числе и Белла Хадид, вышли на подиум в платьях, максимально подчеркивающих изгибы их тел и оголяющих их ноги и грудь. Некоторые из них практически не оставляли места для фантазии. Иногда манекенщицы дефилировали в кожаных куртках на голое тело, а порой рубашки им заменяли бюстгальтеры. Главным цветом коллекции стал чёрный.
Отметим, что нарочитая сексуальность является визитной карточкой модного дома. Знаменитое "мокрое" платье Ким для ежегодного бала Института Костюма Met Gala было именно от Mugler. Позже звезда появилась в эпатажном платье этого бренда и на вручении ежегодной премии Hollywood Beauty Awards. Чёрное платье в пол с тонкими полосками почти не прикрывало грудь Ким.