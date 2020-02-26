Кейт Миддлтон и принц Уильям уедут из Англии, чтобы не столкнуться с Меган Маркл и принцем Гарри

Меган Маркл и принц Гарри уже через полтора месяца официально перестанут быть членами королевской семьи, 31 марта с них окончательно сложат все королевские полномочия, пишет Экспресс газета.
Также в марте герцоги Сассекские посетят Лондон и в последний раз будут присутствовать на официальном мероприятии в качестве членов королевской семьи. Однако накануне стало известно, что в это же время Кейт Миддлтон и принц Уильям на время покинут Великобританию. Они 3 марта уедут с официальным визитом в Ирландию, так что они вряд ли пересекутся с Меган и Гарри, которые прилетят в Лондон уже 28 февраля.
Впрочем, 9 марта в Великобритании будут праздновать День содружества наций. Как правило, на этом празднике присутствуют все члены королевской семьи, так что есть вероятность, что герцоги Сассекские и Кембриджские появятся вместе на публике.
Кейт и Уильям явно не желают встречаться с Меган и Гарри и сделают все возможное, чтобы не пересекаться с Сассекскими, так как они недовольны их решением отречься от королевских обязанностей и переехать в Канаду, пишет сайт Дни.ру.