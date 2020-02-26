Кейт Миддлтон и принц Уильям уедут из Англии, чтобы не столкнуться с Меган Маркл и принцем Гарри

Также в марте герцоги Сассекские посетят Лондон и в последний раз будут присутствовать на официальном мероприятии в качестве членов королевской семьи. Однако накануне стало известно, что в это же время Кейт Миддлтон и принц Уильям на время покинут Великобританию. Они 3 марта уедут с официальным визитом в Ирландию, так что они вряд ли пересекутся с Меган и Гарри, которые прилетят в Лондон уже 28 февраля.

Впрочем, 9 марта в Великобритании будут праздновать День содружества наций. Как правило, на этом празднике присутствуют все члены королевской семьи, так что есть вероятность, что герцоги Сассекские и Кембриджские появятся вместе на публике.