Вс, 23.02.2020
Подгузники в тарелках, секс в зале ресторана и неэтичные комментарии: что же творится в таллиннских ресторанах? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, что происходило в таллиннском клубе на концерте Моргенштерна

В минувшую пятницу ночной клуб Cathouse Concert Hall был переполнен таллиннскими подростками, которые пришли на концерт скандального хип-хоп артиста Моргенштерна.

Песни Моргенштерна приходятся по душе молодежи. Именно поэтому в этот вечер зал ночного клуба был переполнен, заняты были первый этаж и два балкона.

Моргенштерн, 21.02.2020

ФОТО: MJ Production

Вчера портал Limon.ee опубликовал видео, где полуголый Моргенштерн заставил зал посылать его на х*й. Позже артист обратился к одному из стоящих в передних рядах фанов, облившем его водой, с фразой:

Слушай ты, п*дарас, б*я! У меня штанов других нет. В чем я домой поеду?

Смотрите большую фотогалерею с выступления Моргенштерна!

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