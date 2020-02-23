ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, что происходило в таллиннском клубе на концерте Моргенштерна

В минувшую пятницу ночной клуб Cathouse Concert Hall был переполнен таллиннскими подростками, которые пришли на концерт скандального хип-хоп артиста Моргенштерна.
Песни Моргенштерна приходятся по душе молодежи. Именно поэтому в этот вечер зал ночного клуба был переполнен, заняты были первый этаж и два балкона.
Вчера портал Limon.ee опубликовал видео, где полуголый Моргенштерн заставил зал посылать его на х*й. Позже артист обратился к одному из стоящих в передних рядах фанов, облившем его водой, с фразой:
Слушай ты, п*дарас, б*я! У меня штанов других нет. В чем я домой поеду?
Смотрите большую фотогалерею с выступления Моргенштерна!