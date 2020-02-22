Сб, 22.02.2020
Гуляй, Эстония! Есть всего три ночи в году, когда ты можешь праздновать до утра, а соседи ничего не смогут с этим поделать СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ВИДЕО ⟩ Таллиннские подростки хором послали полуголого российского рэпера Моргенштерна на х**

Моргенштерн

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Вчера в Таллинне в ночном клубе Cathouse Concert Hall состоялся долгожданный концерт скандального хип-хоп артиста Моргенштерна.

В российском шоу-бизнесе появился Сергей Шнуров для детей и подростков – Моргенштерн, его песни приходятся по душе молодежи. Доказательство – перед вами. Зал ночного клуба переполнен, занят первый этаж и два балкона.

Полуголый Моргенштерн заставил подростков послать его на х*й. В какой-то момент артист обратился к одному из стоящих в передних рядах фанов с фразой: «Слушай ты, п**арас, бл*! У меня штанов других нет. В чем я домой поеду?»

Смотрите видео со вчерашнего выступления!

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!

НАВЕРХ