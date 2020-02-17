РЕЖИМ «КАРАНТИН» ⟩ Что говорит россиянин, который оказался на зараженном коронавирусом лайнере Diamond Princess

По просьбе Esquire Аркадий написал колонку о том, каково это — оказаться на карантине, за которым следит весь мир.

Вот что он написал: «Началось все с того, что мы с друзьями загрузились на борт корабля — это было 20 января. Сначала все шло прекрасно: мы побывали в Японии, в Гонконге и во Вьетнаме. На корабле для туристов куча развлечений с утра до вечера — для нас ставили различные мюзиклы, спектакли, а когда мы были в нейтральных водах, ходили в казино.

О первом заболевшем мы узнали 1 февраля — мы тогда прибыли в порт Когасимы. Выяснилось, что человек, который плыл из Токио в Гонконг, — 80-летний мужчина, он путешествовал со своей семьей — подхватил коронавирус. У нас началась глобальная проверка пассажиров. Осмотр проводили два доктора в защитной одежде — они пришли прямо в каюту в 7 утра, разбудили нас. Первым делом измерили температуру с помощью ушного термометра, потом спрашивали, есть какие-то симптомы или нет. Никаких анализов у нас не брали. Я общался с ними на английском. Та проверка продлилась около 6 часов — только потом мы смогли выйти в город и прогуляться. Затем мы плыли еще два дня, 4 февраля должны были дойти до порта Йокогамы — финальной точки нашего путешествия. Но где-то в обед 3 февраля капитан объявил, что мы будем там раньше — в итоге в 8 вечера мы уже были на месте. Началась еще одна глобальная проверка: нам снова измеряли температуру и задавали вопросы о симптомах.

О начале карантина нам объявили через общее радио только 5 февраля. Капитан сказал, что продлится он 2 недели. Паники на корабле не было, скорее, все испытали легкий шок. Мы не сразу осознали, что это такое — 14 дней провести в каюте.

С момента введения карантина наша жизнь кардинально поменялась. Мы фактически заперты в каютах, все время носим защитные маски, постоянно моем руки (рекомендуется делать это каждые 15 минут). Почти все свободное время мы смотрим фильмы. Нам увеличили корабельную фильмотеку — теперь там есть кино на любой вкус, много новинок, а буквально два-три дня назад появился раздел картин с русским переводом — в том числе и те, которые получили «Оскар». Еще нам раздали игральные карты. Каждый день приносят свежую прессу, раздают кроссворды и бумагу для складывания оригами, но это скорее для туристов из Японии — их здесь большинство.