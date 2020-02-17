РЕЖИМ «КАРАНТИН» ⟩ Что говорит россиянин, который оказался на зараженном коронавирусом лайнере Diamond Princess

В январе россиянин Аркадий Булгатов отправился с друзьями в путешествие на лайнере Diamond Princess. Их поездка должна была завершиться 4 февраля в Японии, однако 16 февраля все 3711 человек по‑прежнему находятся на борту. Лайнер поставлен на карантин, так как 1 февраля у одного из сошедших на берег пассажиров диагностировали коронавирус. На сегодняшний день вирусную инфекцию на Diamond Princess обнаружили у 355 человек, всем пассажирам запрещено покидать каюты и контактировать с другими людьми.
По просьбе Esquire Аркадий написал колонку о том, каково это — оказаться на карантине, за которым следит весь мир.
Вот что он написал: «Началось все с того, что мы с друзьями загрузились на борт корабля — это было 20 января. Сначала все шло прекрасно: мы побывали в Японии, в Гонконге и во Вьетнаме. На корабле для туристов куча развлечений с утра до вечера — для нас ставили различные мюзиклы, спектакли, а когда мы были в нейтральных водах, ходили в казино.
О первом заболевшем мы узнали 1 февраля — мы тогда прибыли в порт Когасимы. Выяснилось, что человек, который плыл из Токио в Гонконг, — 80-летний мужчина, он путешествовал со своей семьей — подхватил коронавирус. У нас началась глобальная проверка пассажиров. Осмотр проводили два доктора в защитной одежде — они пришли прямо в каюту в 7 утра, разбудили нас. Первым делом измерили температуру с помощью ушного термометра, потом спрашивали, есть какие-то симптомы или нет. Никаких анализов у нас не брали. Я общался с ними на английском. Та проверка продлилась около 6 часов — только потом мы смогли выйти в город и прогуляться. Затем мы плыли еще два дня, 4 февраля должны были дойти до порта Йокогамы — финальной точки нашего путешествия. Но где-то в обед 3 февраля капитан объявил, что мы будем там раньше — в итоге в 8 вечера мы уже были на месте. Началась еще одна глобальная проверка: нам снова измеряли температуру и задавали вопросы о симптомах.
О начале карантина нам объявили через общее радио только 5 февраля. Капитан сказал, что продлится он 2 недели. Паники на корабле не было, скорее, все испытали легкий шок. Мы не сразу осознали, что это такое — 14 дней провести в каюте.
С момента введения карантина наша жизнь кардинально поменялась. Мы фактически заперты в каютах, все время носим защитные маски, постоянно моем руки (рекомендуется делать это каждые 15 минут). Почти все свободное время мы смотрим фильмы. Нам увеличили корабельную фильмотеку — теперь там есть кино на любой вкус, много новинок, а буквально два-три дня назад появился раздел картин с русским переводом — в том числе и те, которые получили «Оскар». Еще нам раздали игральные карты. Каждый день приносят свежую прессу, раздают кроссворды и бумагу для складывания оригами, но это скорее для туристов из Японии — их здесь большинство.
Распорядок нашего дня напоминает сценарий фильма «День сурка» — каждый день похож на другой. Примерно в 7 утра персонал стучит в дверь и приносит завтрак. Обед приносят в три часа, в семь — ужин (обед и ужин мы можем выбирать из меню — его нам выдают вместе с завтраком). С персоналом мы особо не общаемся — все в масках и перчатках, дверь открывается — и сразу закрывается.
В первые дни были перебои с водой и едой, потому что наш круиз закончился, а новую поставку сделать не успели. Но потом все наладилось. В целом, неплохо кормят, меню весьма разнообразное: местные повара великолепно готовят мясо, красную и белую рыбу, а в честь Дня Святого Валентина, например, подавали фуа-гра. Мы в любое время можем брать снеки, шоколадки, безалкогольные напитки — что угодно.
Никого, конечно, не выпускают из кают, но с друзьями я общаюсь. Нас 6 человек: наши каюты находятся рядом, так что мы можем общаться через балкон, по телефону и интернету. На пятый день всем разрешили общие прогулки по палубе под присмотром — правда, длились они максимум час. Но в какой-то момент мы вообще перестали на них ходить, потому что сообщений о заразившихся с каждым днем было все больше — мы теперь стараемся ни с кем особенно не контактировать.
Русских пассажиров на корабле 24 человека. Я ни с кем из них, кроме своих друзей, не общаюсь, только с пожилой парой из Иркутска, которой помогаю в некоторых вопросах. И потом, даже до карантина мы проводили все время с друзьями, завтракали и обедали за отдельным столиком, так что мой круг общения сейчас не изменился.
Ситуация на корабле ухудшается каждый день, но я не боюсь. Как-то внутри себя чувствую, что все будет хорошо. Интуитивно. Слава богу, я не страдаю клаустрофобией и в моей каюте есть балкон, куда можно выходить подышать свежим воздухом.
Настроение на лайнере и сейчас спокойное. А я по-прежнему считаю, что самый яркий момент этого путешествия — рассвет, который мы встречали, когда корабль был пришвартован с той стороны, где восходит солнце».