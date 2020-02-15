Полина Гагарина зарабатывает больше супруга в 140 раз

Журналисты подсчитали, что доходы популярной певицы значительно больше, чем у ее супруга, человека, в своей сфере тоже достаточно известного — фотографа Дмитрия Исхакова, передает Rambler.ru.
Гонорары звезды в 2019 году составили 4,9 миллионов евро.
Если поделить эту сумму помесячно, то получается, что Полина приносит в семью по 41 тысячи евро.
Дмитрий Исхаков зарабатывает более скромные деньги. Несмотря на то, что он профессионально востребован, имеет собственную студию и пул заказчиков, месячный заработок его приблизительно 2900 евро.
Гагарину такая разница в доходах не смущает, она считает, что они с супругом гармонично поделили семейные обязанности.
Поскольку у певицы плотный гастрольный график и Полина постоянно в разъездах, она финансирует крупные проекты — к примеру, строительство дома.
Дмитрий же взял на себя организацию быта и заботу о детях.
Известная певица Полина Гагарина в последнее время очень сильно похудела. Поклонники начали обращать на это внимание и советовать артистке хоть немного поправиться.