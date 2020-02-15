Сб, 15.02.2020
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Полина Гагарина зарабатывает больше супруга в 140 раз

Полина Гагарина

ФОТО: Sergei Fadeichev/Sergei Fadeichev/TASS

Журналисты подсчитали, что доходы популярной певицы значительно больше, чем у ее супруга, человека, в своей сфере тоже достаточно известного — фотографа Дмитрия Исхакова, передает Rambler.ru.

Гонорары звезды в 2019 году составили 4,9 миллионов евро.

Если поделить эту сумму помесячно, то получается, что Полина приносит в семью по 41 тысячи евро.

Дмитрий Исхаков зарабатывает более скромные деньги. Несмотря на то, что он профессионально востребован, имеет собственную студию и пул заказчиков, месячный заработок его приблизительно 2900 евро.

Гагарину такая разница в доходах не смущает, она считает, что они с супругом гармонично поделили семейные обязанности.

Поскольку у певицы плотный гастрольный график и Полина постоянно в разъездах, она финансирует крупные проекты — к примеру, строительство дома.

Дмитрий же взял на себя организацию быта и заботу о детях.

Известная певица Полина Гагарина в последнее время очень сильно похудела. Поклонники начали обращать на это внимание и советовать артистке хоть немного поправиться.

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