ВИДЕО ⟩ Сегодня важный день: Эстония утвердит финальный список артистов для «Евровидения»

Сб, 15.02.2020
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Детальное обсуждение всех песен внутри!

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Наши московские комментаторы Антон Самсонов (Черная Смерть) и Алексей Шульченко (Белое Яблоко) в этот раз обозревают и оценивают песни второго полуфинала Eesti Laul, где в этот раз выступает фаворит конкурса, или Всеми любимый «няшка» Уку Сувисте, потерявший перед шоу голос. 

Для удобства мы сократим имена Черная Смерть до ЧС и Белое Яблоко до БЯ. 

ВТОРОЙ ПОЛУФИНАЛ - Суббота, 15 февраля, 19.30

1. Kapa Kohi-LA - Viinerid

ЧС - Насколько ярче начало второго полуфинала, нежели у первого... Ударно. Учитывая, что песня держит рекорд последних мест в ютубовских топах. А песня-то забавная и доставляет удовольствие. 7/10

БЯ - Скажите, как мне похлопать этому прекрасному произведению? Это очень смешно и необычно. Это что-то «трэшовое» и потому охр*ненное. Зашло. 8/10

Итого - 15.

2. Hingelind - Janet

ЧС - Не знаю, за какие заслуги этот неплохой «таллинктаксопопс» запихали под второй номер, с которым придется умирать заживо. Так как шансов на дальше просто нет. Но песня милая. 6/10

БЯ - Ни о чем. Стандартная проходная песня. Прошел и забыл. Звучит неплохо. 4/10

Итого - 10.

3. What love is - Уку Сувисте

ЧС - Хорошая шутка поставить прошлогодних суперфиналистов под один и тот же номер в разных полуфиналах. Только вот у Уку может и не такая уж мощная фанбаза, как у Стефана, так как один раз он мимо финала пролетал без проблем. Ну и минус 2 балла за поддержку его Киркоровым. 6/10

БЯ - Что за глупый переход с депрессии в активность? Начало депрессивное и она поется быстрым текстом, звучит плохо. Начало песни не удалось. 6/10

Итого - 12.

4. Only dream - Inger

ЧС - Третья песня Рейсмана, второй заход Ингер на Лаул. Можно больше не надо, так как все песни Рейсмана на этом Лауле ну совсем уж проходные и банальные. А эта просто средняя копия прошлогодней. 3/10

БЯ - Песня ни о чем. Бесполезные стоны посередине вызывают неприятные ощущения. Зачем они вообще нужны? 4/10

Итого - 7.

5. Miljon sammu - Мерилин Мялк 

ЧС - «Таллинктаксопопс» с 286 тысячами просмотров на Youtube. Юниверсал Мьюзик Финляндия - вот почему. Я скажу нет. 4/10

БЯ - Незаслуженно «овердофига» внимания к очередной проходной песенке. 3/10

Итого - 7.

6. Heart winder - German & Violina

ЧС - Я не понимаю, зачем Вендт дал песню артисту с настолько отталкивающей внешностью, да еще и сделал аранжировку а-ля "верните мне мой 1999-й". Скучно. 2/10

БЯ - Можно дать 7 только за скрипки, которые все спасают. И это мой любимый инструмент. При этом не сочетающийся со всем остальным. 7/10

Итого - 9.

7. Beautiful lie - Яагуп Туйс 

ЧС - Решил пойти простым путем и передрать прошлогоднего победителя. Получилось достаточно аккуратно и приятно, все первые места Youtube-топов его. Но зачем нам то, что мне не нравилось в прошлом году? Хотя да, в финале будет. Если все гармонии бэком передадут. 6/10

БЯ - Молитва, исполненная в виде грустной громкой хорошо звучащей песни. Сильно пародирует Стефана стилем и голосом. 8/10

Итого - 14.

8. Lean on me - Ziggy Wild

ЧС - Авторы расстановки просто поиздевались разбавив две самые медленные песни отбора самой кричащей и кичевой. Так как считать Лауру Прийтс крутой рокершей откровенно говоря никак не получается и не хочется просто категорически. Это конечно не трэш уровня Хей Киддо. Но далеко не ушло. Так как время такой музыки прошло безвозвратно. 4/10

БЯ - Банальный и скучный текст. Недорок. Дешевая пародия. Ощущение что хотел сделать что-то годное, но не дотянул. 5/10

Итого - 9.

9. I'm sorry. I messed up - Уудо Сепп

ЧС - В этой песне из-за клипа запоминается только Андрей Зевакин и его финал в клипе. А так - это еще одна шепчущая гитарная баллада. И она проигрывает многим. А учитывая крайне посредственное число просмотров Youtube... Все плохо. 6/10

БЯ - Существуют годные грустные песни, которые показывают, что надежда есть. А существует эта - которая прямо дает понять, что ты все пр*срал и идешь наф*г. Зачем такое? 4/10

Итого - 10.

10. Üks kord veel - Traffic

ЧС - Песня, черт подери, с тех же аккордов, что и Шторм в прошлом году. Сама песня фактурно ее копирует и разделяет их только эстонский язык. Это имеет почти сто тысяч просмотров, что очень пугает. Но у Сюнне больше. Стиг исписался. Траффики скатились и скрестили Шторм с Элизой. 3/10

БЯ - С этого момента я знаю самый изощренный способ суицида - поставить эту песню на рипит на 3 часа. Психушка обеспечена. Но это забавно. 6/10

Итого - 9.

11. Out in space - Shira

ЧС - Яркий вокал и интересная песня. Четвертая и лучшая песня Рейсмана на Laul. Загадочность и реализация дают нам мысль о том, что это вполне может быть в финале и там бороться за что-нибудь. На фоне люто скучного полуфинала восстает просто скалой из плоского пространства. 8/10

БЯ - Единственная песня полуфинала, достойная похвал, не считая сосисок. Потому что это крутая музыка и текст, ее хочется запомнить и не выпускать из головы. 10/10

Итого - 18.

12. Unistustes - Марилийс Йыгева 

ЧС - Почти весь «таллинктаксопос» собрали в этом полуфинале и это лучший из его представителей от одного из авторов прошлогоднего второго места. Если развидеть странный клип про доброту... 9/10

БЯ - В этой песне сочетание приятной и спокойной атмосферы и некой анимешности, под которую пятиклассницы снимают тик-ток. Но песня достойная и заслуживает внимания. 8/10

Итого - 17.

Итого по полуфиналу: 

Шира 18

Марилиис 17

Сосиски 15

Яагуп 14

Уку 12

Жанет 10

Уудо 10

------------------

Траффик 9

Герман 9

Зигги 9

Мерилин 7

Ингер 7

Напомним, что сегодня вечером определятся еще 6 финалистов, которые выступят на финальном концерте вместе с первой шестеркой, вот они:

1. Эгерт Милдер с песней Georgia (On My Mind)

2. Расмус Ряндвеэ с песней Young

3. Anett x Fredi с песней Write About Me 

4. Synne feat. Väliharf с песней Majakad

5. Stefan с песней By my side 

6. Laura с песней Break Me

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