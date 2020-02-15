ВИДЕО ⟩ Сегодня важный день: Эстония утвердит финальный список артистов для «Евровидения»

Для удобства мы сократим имена Черная Смерть до ЧС и Белое Яблоко до БЯ.

ВТОРОЙ ПОЛУФИНАЛ - Суббота, 15 февраля, 19.30

1. Kapa Kohi-LA - Viinerid

ЧС - Насколько ярче начало второго полуфинала, нежели у первого... Ударно. Учитывая, что песня держит рекорд последних мест в ютубовских топах. А песня-то забавная и доставляет удовольствие. 7/10

БЯ - Скажите, как мне похлопать этому прекрасному произведению? Это очень смешно и необычно. Это что-то «трэшовое» и потому охр*ненное. Зашло. 8/10

Итого - 15.

2. Hingelind - Janet

ЧС - Не знаю, за какие заслуги этот неплохой «таллинктаксопопс» запихали под второй номер, с которым придется умирать заживо. Так как шансов на дальше просто нет. Но песня милая. 6/10

БЯ - Ни о чем. Стандартная проходная песня. Прошел и забыл. Звучит неплохо. 4/10

Итого - 10.

3. What love is - Уку Сувисте

ЧС - Хорошая шутка поставить прошлогодних суперфиналистов под один и тот же номер в разных полуфиналах. Только вот у Уку может и не такая уж мощная фанбаза, как у Стефана, так как один раз он мимо финала пролетал без проблем. Ну и минус 2 балла за поддержку его Киркоровым. 6/10

БЯ - Что за глупый переход с депрессии в активность? Начало депрессивное и она поется быстрым текстом, звучит плохо. Начало песни не удалось. 6/10

Итого - 12.

4. Only dream - Inger

ЧС - Третья песня Рейсмана, второй заход Ингер на Лаул. Можно больше не надо, так как все песни Рейсмана на этом Лауле ну совсем уж проходные и банальные. А эта просто средняя копия прошлогодней. 3/10

БЯ - Песня ни о чем. Бесполезные стоны посередине вызывают неприятные ощущения. Зачем они вообще нужны? 4/10

Итого - 7.

5. Miljon sammu - Мерилин Мялк

ЧС - «Таллинктаксопопс» с 286 тысячами просмотров на Youtube. Юниверсал Мьюзик Финляндия - вот почему. Я скажу нет. 4/10

БЯ - Незаслуженно «овердофига» внимания к очередной проходной песенке. 3/10

Итого - 7.

6. Heart winder - German & Violina

ЧС - Я не понимаю, зачем Вендт дал песню артисту с настолько отталкивающей внешностью, да еще и сделал аранжировку а-ля "верните мне мой 1999-й". Скучно. 2/10

БЯ - Можно дать 7 только за скрипки, которые все спасают. И это мой любимый инструмент. При этом не сочетающийся со всем остальным. 7/10

Итого - 9.

7. Beautiful lie - Яагуп Туйс

ЧС - Решил пойти простым путем и передрать прошлогоднего победителя. Получилось достаточно аккуратно и приятно, все первые места Youtube-топов его. Но зачем нам то, что мне не нравилось в прошлом году? Хотя да, в финале будет. Если все гармонии бэком передадут. 6/10

БЯ - Молитва, исполненная в виде грустной громкой хорошо звучащей песни. Сильно пародирует Стефана стилем и голосом. 8/10

Итого - 14.

8. Lean on me - Ziggy Wild