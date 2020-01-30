ЧТО БУДЕТ МЕНЯТЬ? ⟩ Ксения Собчак решилась на пластику

На днях Ксению Собчак заметили на встрече с известным пластическим хирургом Сергеем Блохиным в его клинике в центре Москвы. По сообщениям очевидцев, 38-летняя журналистка прибыла на прием во «Фрау клиник» в районе Курской около семи часов вечера — встретил ее лично Сергей Николаевич. Специализируется он на трех видах операций — омоложении, пластике груди и лицевой пластике. Блохин — один из самых популярных звездных хирургов.

«Они сначала постояли в фойе, побеседовали, а потом прошли в кабинет Блохина, — рассказал «СтарХиту» один из пациентов клиники. — Ксения по дороге обронила, что до этого была на консультации у другого пластического хирурга, но в итоге предпочла эту клинику. Было заметно, что она волнуется и переживает. Прием длился около получаса».