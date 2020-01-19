Гороскоп на 19 января: новый этап жизни у Рыб и конфликты у Весов

Финансовые и имущественные вопросы стоят очень остро, и это является причиной споров между членами семьи, разлада в отношениях. Есть шанс избежать конфликтов, найдя неожиданное решение проблемы или достаточно веский повод для того, чтобы отложить все обсуждения. Звезды благосклонны к влюбленным, которые сегодня будут чувствовать себя вполне комфортно. Однако придется принимать важные решения, и делать это нужно самостоятельно, правильно оценивая свои силы, а не рассчитывая на безусловную поддержку небесных тел, пишет Dvorec.ru.

Овен

Тенденции противоречивы. Перед вами стоят важные и интересные задачи, но порой кажется, что сил для их решения у вас слишком мало. Сейчас нельзя поддаваться унынию и мрачному настроению. Да, ваш оптимизм не столь несокрушим, как обычно, но оснований терять уверенность в своих силах нет. Возможны финансовые трудности, неудачные покупки, но и здесь негативные тенденции не столь сильны, чтобы нужно было говорить о возможности настоящей катастрофы.

В личной сфере ситуация более благоприятна, стабильна и проста. У вас нет поводов для беспокойства, зато есть возможность изменить что-то к лучшему, оставить в прошлом проблемы и собственные заблуждения, которые заставляли страдать.

Телец

День, когда нужно противостоять соблазнам и сохранять верность ранее составленным планам, сколь бы сильным ни было искушение от них отказаться ради чего-то увлекательного и интересного. Появляется возможность заручиться поддержкой влиятельных лиц, завоевать определенный авторитет, заслужить уважение высокопоставленных особ. В ваших силах не только исправить собственные ошибки, которые были допущены ранее, но и помочь окружающим расстаться с некоторыми заблуждениями на ваш счет.

Стоит уделить внимание личной жизни и домашним делам. Близкие ждут от вас многого, но и вы весьма требовательны, так что обижаться не на что. День не подходит для поездок и активных развлечений, зато обещает удачу в экспериментах с имиджем.

Близнецы

День будет трудным для влюбленных, а также тех, кто чувствителен к влиянию посторонних и раним. Очень важно защитить себя от влияния негативно настроенных людей, избегать встреч с теми, кто может навредить вам. Стоит насторожиться, если у вас есть секреты – существует опасность, что кто-то распространит информацию, которую вы предпочли бы скрыть. Возможны финансовые трудности, поездки потребуют значительных расходов.

Некоторое снижение жизненного потенциала отразится не столько на самочувствии, сколько на настроении. Любая мелочь может лишить вас душевного равновесия. Активные и деятельные Близнецы смогут изменить ситуацию, сосредоточившись на работе – азартное преодоление профессиональных трудностей настроит вас на оптимистический лад.

Рак