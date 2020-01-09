СМОТРИ ⟩ Эстонский стилист Женя Фокин шикует на знаменитой вилле покойного Версаче

По дороге на виллу Версаче Женя снял несколько видео с самого известного променада и места бесконечных вечеринок — Оушен Драйв.

Женя посетил ресторан Gianni's, который находится в самой вилле и поделился с читателями счетом за роскошный ужин. На первое Женя отведал сыр Буррата, на основное блюдо он заказал ньокки с трюфелем и на десерт шоколадный фондан. Такой ужин с бокалом белого вина, бокалом шампанского и бутылкой минеральной воды обошелся стилисту в 160 долларов (144.03 евро).