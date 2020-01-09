Чт, 9.01.2020
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СМОТРИ ⟩ Эстонский стилист Женя Фокин шикует на знаменитой вилле покойного Версаче

Женя Фокин.

ФОТО: Rasmus Koosora

34-летний эстонский стилист Женя Фокин находится на отдыхе в Майами и активно делится фото и видео со своими читателями в Instagram.

По дороге на виллу Версаче Женя снял несколько видео с самого известного променада и места бесконечных вечеринок — Оушен Драйв.

Оушен Драйв, Майами-Бич.

ФОТО: Скриншот из Instagram Жени Фокина

Женя посетил ресторан Gianni's, который находится в самой вилле и поделился с читателями счетом за роскошный ужин. На первое Женя отведал сыр Буррата, на основное блюдо он заказал ньокки с трюфелем и на десерт шоколадный фондан. Такой ужин с бокалом белого вина, бокалом шампанского и бутылкой минеральной воды обошелся стилисту в 160 долларов (144.03 евро). 

Счет из ресторана виллы Версаче.

ФОТО: Скриншот из Instagram Жени Фокина

Еще больше фото Жени из виллы Версаче смотри здесь:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANATOORIUM 🧜🏼‍♀️ #versacemansion

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