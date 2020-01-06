УЗНАЕТЕ? ⟩ Известную эстонскую певицу не узнать с новой прической и непривычным макияжем

Макияж и прическа творят чудеса! Известная эстонская певица разместила в социальных сетях фотографию, на которой она предстала с завитыми волосами и на лице у нее красуется необычный макияж. На первый взгляд вы можете не понять, о ком идет речь.
На фотографиях изображена певица Грете Пайа, желающая своими фотографиями подписчикам хорошего Нового года.
Некоторое время назад я пообещал вам кое-что новое, но прежде, чем я начну выпускать свежую музыку, послушайте один новый ремикс на мой последний сингл «Kinni mind püüda saa»,
— подписала одну из фотографий Грете.
Смотри ФОТО!