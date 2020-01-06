Пн, 6.01.2020
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УЗНАЕТЕ? ⟩ Известную эстонскую певицу не узнать с новой прической и непривычным макияжем

Грете Пайа.

ФОТО: Instagram

Макияж и прическа творят чудеса! Известная эстонская певица разместила в социальных сетях фотографию, на которой она предстала с завитыми волосами и на лице у нее красуется необычный макияж. На первый взгляд вы можете не понять, о ком идет речь.

На фотографиях изображена певица Грете Пайа, желающая своими фотографиями подписчикам хорошего Нового года.

Некоторое время назад я пообещал вам кое-что новое, но прежде, чем я начну выпускать свежую музыку, послушайте один новый ремикс на мой последний сингл «Kinni mind püüda saa»,

— подписала одну из фотографий Грете.

Смотри ФОТО!

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