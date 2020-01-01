Мне так удобно ⟩ Актриса Макеева показала на фото грудь без лифчика

Фанаты заметили, что под топ, на который накинута кофта с меховым воротником, не одет бюстгальтер. Судя по подписи под снимком, зрение поклонников не обмануло. Макеева пояснила, почему на фотосессии она обошлась без белья.

«Во-первых, мне так удобно. Во-вторых, это красиво. В-третьих, не нарушается кровообращение, и сосочки вверх» - написала она, прикрепив к посту скрин исследования о том, что ношение лифчиков вредно для женской груди. Они делают грудь менее упругой и способствуют опущению сосков.

«Какая ты клевая, бомбическая грудь»; «Красавица! Таких просто не бывает»; «Грудь обалденно красивая», — написали Макеевой восторженные поклонники.

Однако нашлись и те, у который снимок вызвал скепсис. Так, они предположили, что Макеева завлекает противоположный пол.

«А в-четвертых, надо найти мужчину», — написала одна из комментаторш. «Кому надо? Вам?» — ответила на это сама актриса.

«Оно, конечно, красиво, и ходите как хотите. Но зачем вводить людей в заблуждение об отсутствии силикона», - написала другая. И также удостоилась личного ответа.