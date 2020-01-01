Умереть — не встать! ⟩ Белла Хадид заворожила подписчиков откровенным видео

Американская супермодель Белла Хадид, чья внешность была признана британскими пластическими хирургами идеальной, в своем аккаунте в Instagram выложила откровенный ролик, который буквально взорвал сеть.

На видео 23-летняя знаменитость в белоснежных трусах и голубой блузке на голое тело позирует на солнце под пальмами. Девушка с достоинством демонстрирует подписчикам полуобнаженную грудь идеальной формы.

«Использую тебя, как свое отражение… Гипноз», — написала Белла Хадид в описании публикации.