Ср, 1.01.2020
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Умереть — не встать! ⟩ Белла Хадид заворожила подписчиков откровенным видео

Белла Хадид

ФОТО: Jamie McCarthy/AFP

Американская супермодель в блузке на голое тело позирует под пальмами, пишет Пятый канал.

Американская супермодель Белла Хадид, чья внешность была признана британскими пластическими хирургами идеальной, в своем аккаунте в Instagram выложила откровенный ролик, который буквально взорвал сеть.

На видео 23-летняя знаменитость в белоснежных трусах и голубой блузке на голое тело позирует на солнце под пальмами. Девушка с достоинством демонстрирует подписчикам полуобнаженную грудь идеальной формы.

«Использую тебя, как свое отражение… Гипноз», — написала Белла Хадид в описании публикации.

Многомилионный отряд пользователей, подписанных на страницу супермодели, разразился эмоциональными дифирамбами в ее адрес, в том числе и на русском языке.

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