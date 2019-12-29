Неужели? ⟩ Анджелина Джоли призналась, что у нее есть комплексы

Многие мужчины по всему миру восхищаются ее чертами лица, а многие женщины даже делают пластические операции, пытаясь достичь внешности, как у голливудской актрисы. Впрочем, несмотря на всемирное признание, сама Джоли призналась, что у нее есть комплексы! Об этом она рассказала в недавнем интервью:
О Боже, я все время борюсь с низкой самооценкой! Мне кажется, такое бывает у всех. У меня множество проблем с самой собой. Я странно выгляжу. Иногда мне кажется, что я выгляжу как смешная кукла,
— заявила Джоли в интервью порталу Urbanette.