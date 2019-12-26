Они - везунчики! ⟩ Астролог Глоба назвала четыре знака Зодиака, которым 2020 год принесет удачу

Российский астролог Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, у которых в 2020 году ожидаются благоприятные обстоятельства и удача.
Тельцов ждет интересный и прибыльный год. Несмотря на то что в начале 2020 года могут сорваться ваши планы и появиться проблемы с родственниками, дальше ничто не будет омрачать ваш путь. Если вы получите большую денежную сумму, рекомендуется вложить ее во что-то стоящее, например, в недвижимость за рубежом. Вторая часть года будет насыщена семейным успехом, обучением, новыми проектами. Осенью прислушайтесь к партнерам и уделите им внимание. В конце года займитесь работой более интенсивно.
Весы будут чувствовать себя любимыми в 2020 году. В это время вы будете переживать время поддержки, успеха и признания. Вам открываются все дороги, и вы можете смело действовать. Возможен ремонт. Может быть много дальних поездок. Может измениться отношение с руководством. В конце года астролог Тамара Глоба прогнозирует гигантский скачок и успех в творчестве, а также возможное пополнение в вашей семье.
Козероги запомнят 2020 год как период подарков, путешествий, насыщенный интересными встречами и знакомствами. Постарайтесь не тратить много денег в начале весны. Затем у вас ожидается рост в карьере, хотя на работе могут сложиться непростые отношения с коллегами. Вы посвятите много времени семье, а осенью ожидается удача и большие заработки.