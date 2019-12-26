Они - везунчики! ⟩ Астролог Глоба назвала четыре знака Зодиака, которым 2020 год принесет удачу

Тельцов ждет интересный и прибыльный год. Несмотря на то что в начале 2020 года могут сорваться ваши планы и появиться проблемы с родственниками, дальше ничто не будет омрачать ваш путь. Если вы получите большую денежную сумму, рекомендуется вложить ее во что-то стоящее, например, в недвижимость за рубежом. Вторая часть года будет насыщена семейным успехом, обучением, новыми проектами. Осенью прислушайтесь к партнерам и уделите им внимание. В конце года займитесь работой более интенсивно.

Весы будут чувствовать себя любимыми в 2020 году. В это время вы будете переживать время поддержки, успеха и признания. Вам открываются все дороги, и вы можете смело действовать. Возможен ремонт. Может быть много дальних поездок. Может измениться отношение с руководством. В конце года астролог Тамара Глоба прогнозирует гигантский скачок и успех в творчестве, а также возможное пополнение в вашей семье.

Скорпионы будут переживать успех сами и видеть его у своих близких. Зимнее время принесет представителям этого знака Зодиака удачу и много новых возможностей. Весной займитесь домом. Будьте внимательны в финансовых делах. Вторая половина года сулит много путешествий и знакомств. Вам будут идти на встречу, предупреждать и помогать. Вас обойдут стороной многие потери. Осенью вы получите компенсацию за все затраченные деньги и нервы. В конце года ожидается улучшение условий проживания..