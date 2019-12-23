ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, как Москва готовится встретить 2020 год

В этом году елка юбилейная — двадцатая, так что для ее украшения отобрали самые лучшие игрушки, собранные за эти два десятилетия.

Всего более двух тысяч украшений и гирлянда длиной почти два километра. Также коллекцию пополнили и новые фигуры, которые сделали участники национальной сборной WorldSkills.

Юные мастера также удостоились чести украсить главную ель. Само же 90-летнее дерево привезли в Кремль из подмосковного бородинского лесничества. Высота ели 25 метров.