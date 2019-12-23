ФОТО ⟩ Сила макияжа... Эстонская звезда стала неузнаваемой после утренней тренировки

27-летняя Ильвес обрезала свои красивые темные локоны - последний раз она носила стрижку под мальчика, когда ей было 15 лет.

Причина, по которой Сильвия решилась на такую кардинальную смену имиджа, очень логична: изменения произошли ради практичности. Виолончелисту гораздо удобнее играть на инструменте с короткими волосами. Да и не придется тратить время на укладку.

Недавно Сильвия опубликовала кадр без макияжа. На этом фото, сделанном сразу после утренней тренировки, ее трудно узнать с первого раза, ведь мы привыкли видеть Сильвию с профессиональным макияжем и аккуратной прической.

Тренировка в воскресенье в 10 часов утра? Конечно!