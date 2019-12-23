Пн, 23.12.2019
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ФОТО ⟩ Сила макияжа... Эстонская звезда стала неузнаваемой после утренней тренировки

ФОТО: Instagram

Расставшаяся с возлюбленным эстонская виолончелистка и многодетная мать-одиночка Сильвия Ильвес не так давно резко сменила имидж.  

27-летняя Ильвес обрезала свои красивые темные локоны - последний раз она носила стрижку под мальчика, когда ей было 15 лет.

Причина, по которой Сильвия решилась на такую кардинальную смену имиджа, очень логична: изменения произошли ради практичности. Виолончелисту гораздо удобнее играть на инструменте с короткими волосами. Да и не придется тратить время на укладку. 

Недавно Сильвия опубликовала кадр без макияжа. На этом фото, сделанном сразу после утренней тренировки, ее трудно узнать с первого раза, ведь мы привыкли видеть Сильвию с профессиональным макияжем и аккуратной прической. 

Тренировка в воскресенье в 10 часов утра? Конечно! 

- написала она в комментарии к снимку. 

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