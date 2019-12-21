ГАЛЕРЕЯ ⟩ Керсти Кальюлайд получила от латвийского Деда Мороза неожиданный подарок

17 декабря по приглашению главы Латвии Эгила Левита в Ригу прибыли президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Литвы Гитанас Науседа. В Старой Риге они встретились с Дедом Морозом, сообщает Русский TVNET.
Керсти Кальюлайд посетила штаб-квартиру многонационального подразделения «Север», рождественский рынок на Домской площади, а также место проведения благотворительного марафона Латвийского радио «Дай пять!» (Dod Pieci!).
Именно на праздничной ярмарке на Домской площади президент Эстонии встретила Деда Мороза и получила от него подарок.
Мы встретили Деда Мороза, который преподнес подарок каждому президенту. Например, я получила плащ – очень полезную сегодня вещь в балтийском климате,
– написала Кальюлайд в Facebook.
Кроме того, глава Эстонии поделилась фотографиями своего визита, на которых видно, как она вместе с другими президентами согревается кружечкой горячего напитка.
Галерея: Президенты стран Балтии в студии «Дай пять!» (Dod pieci!)