Вт, 10.12.2019
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СМОТРИ ⟩ Просто сказка! Porsche показал невероятно красивый Таллинн вместе с роскошным автомобилем

ФОТО: Porsche/roltz99/Instagram

Porsche - производитель люксовых автомобилей с богатой историей, штаб-квартира и основной завод находится в Штутгарте, Германия. 

В 2018 году выпустили 268 691 автомобиль. Жителям Эстонии больше всего полюбился Porsche Cayenne, а представители фирмы нашли яркие снимки, сделанные фотографом roltz99 (также он фотографирует многие другие люксовые автомобили), и разместили их у себя в официальном Instagram, где сейчас более 19 миллионов подписчиков. Один из кадров сделан в центре Таллинна на улице Маакри. 

«Красный не всегда означает плохое», - говорится в подписи к фотографии. Также там перечисляются характеристики автомобиля, указан расход топливо и выброс углекислого газа автомобилем.

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