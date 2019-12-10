СМОТРИ ⟩ Просто сказка! Porsche показал невероятно красивый Таллинн вместе с роскошным автомобилем

В 2018 году выпустили 268 691 автомобиль. Жителям Эстонии больше всего полюбился Porsche Cayenne, а представители фирмы нашли яркие снимки, сделанные фотографом roltz99 (также он фотографирует многие другие люксовые автомобили), и разместили их у себя в официальном Instagram, где сейчас более 19 миллионов подписчиков. Один из кадров сделан в центре Таллинна на улице Маакри.