Гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 декабря

Звезды сейчас расположены так, что многие проблемы могут появляться незаметно, поэтому смотрите в оба.

Овен

Овнам астролог советует как можно больше общаться с окружающими людьми. В профессиональной сфере это поможет завести полезные знакомства, стать частью нового пути, найти новую работу, повысить доход. В любви новые знакомства тоже окажут полезными. Кто-то из этих людей может оказаться будущей любовью или тем, кто познакомит Овнов с таким человеком.

Особое внимание астрологи рекомендуют уделить хорошему самочувствию. Для этого придется избавиться от чувств и эмоций, которые разрушают удачу и лишают здоровья. Также астролог советует больше двигаться, чтобы излишки энергии не находили выход самостоятельно, делая Овнов импульсивными. Стоит отказаться от тяжелого труда, поднятия тяжестей и беспрерывной работы, особенно 13 числа.

Телец

Начнется неделя с неприятной ноты, потому что в понедельник планеты окажутся в очень плохом положении. 13 и 14 числа ситуация изменится на прямо противоположную. Астролог советует не терять веру в себя и обретать новую мотивацию . У каждого из нас есть что-то уникальное, что заставляет двигаться нас вперед. Тельцам пришло время найти это.

Представителям этого знака стоит быть осторожнее при создании новых связей и в общении с семьей. Это будет очень опасный период, в который возможны разрушительные ссоры и вспышки недоверия в любви. Если какой-нибудь спор или скандал начнется из-за Тельцов, то им лучше извиниться первыми, чтобы не перевести всё в еще более негативное русло. Также астролог советует быть осторожнее на дорогах, при занятиях спортом.

Близнецы

У людей этого знака Зодиака начинается крайне непростое время, когда стоит оставаться в тени, не привлекая к себе внимание. Близнецы любят быть в центре Вселенной, но в данный период лучше быть тише воды и ниже травы. Павел Глоба рекомендует в каждой ситуации иметь запасной план на случая срыва основного. Также звезды хотят, чтобы Близнецы сейчас больше экономили.

В середине рабочей недели лучше избегать лишних трат, стараться принимать решения, которые удовлетворят родных и коллег, быть предельно осторожными. Уже к 11 декабря усталость и апатия могут серьезно нарушить планы Близнецов, так что им лучше воспользоваться эффективной медитацией, которая избавит из от лени и заставит действовать.

Рак

У Раков начинается время, когда работу нужно отложить и предоставить себя на время семье и любимому человеку, друзьям. Астролог настоятельно не рекомендует перенапрягаться и переутомляться на работе. Сейчас нужно больше развлекаться и посвящать время позитивным эмоциям. Если отношения успели дать трещину, то лучше заняться ими как можно скорее.