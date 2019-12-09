Гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 декабря

Старайтесь следовать советам эксперта, которыми поделился портал Woman`s day. Если вы будете неотступно следовать этим простым рекомендациям, то сможете избежать фиаско в любви, делах, а также остаться на плаву в финансовой сфере.
Звезды сейчас расположены так, что многие проблемы могут появляться незаметно, поэтому смотрите в оба.
Овен
Овнам астролог советует как можно больше общаться с окружающими людьми. В профессиональной сфере это поможет завести полезные знакомства, стать частью нового пути, найти новую работу, повысить доход. В любви новые знакомства тоже окажут полезными. Кто-то из этих людей может оказаться будущей любовью или тем, кто познакомит Овнов с таким человеком.
Особое внимание астрологи рекомендуют уделить хорошему самочувствию. Для этого придется избавиться от чувств и эмоций, которые разрушают удачу и лишают здоровья. Также астролог советует больше двигаться, чтобы излишки энергии не находили выход самостоятельно, делая Овнов импульсивными. Стоит отказаться от тяжелого труда, поднятия тяжестей и беспрерывной работы, особенно 13 числа.
Телец
Представителям этого знака стоит быть осторожнее при создании новых связей и в общении с семьей. Это будет очень опасный период, в который возможны разрушительные ссоры и вспышки недоверия в любви. Если какой-нибудь спор или скандал начнется из-за Тельцов, то им лучше извиниться первыми, чтобы не перевести всё в еще более негативное русло. Также астролог советует быть осторожнее на дорогах, при занятиях спортом.
Близнецы
У людей этого знака Зодиака начинается крайне непростое время, когда стоит оставаться в тени, не привлекая к себе внимание. Близнецы любят быть в центре Вселенной, но в данный период лучше быть тише воды и ниже травы. Павел Глоба рекомендует в каждой ситуации иметь запасной план на случая срыва основного. Также звезды хотят, чтобы Близнецы сейчас больше экономили.
В середине рабочей недели лучше избегать лишних трат, стараться принимать решения, которые удовлетворят родных и коллег, быть предельно осторожными. Уже к 11 декабря усталость и апатия могут серьезно нарушить планы Близнецов, так что им лучше воспользоваться эффективной медитацией, которая избавит из от лени и заставит действовать.
Рак
Не стоит просиживать штаны, потому что энергетика звезд и планет будет максимально созидательной и позитивной уже в понедельник. Если придется вплотную заняться работой, то лучше это сделать именно в начале недели. Астролог советует заняться исправлением прошлых проблем, не прибегая к рисками и не начиная новых дел. Если в любви это время активности и ярких моментов, то на работе лучше предаться рутине и пользоваться почаще шепотками на удачу.
Лев
У Львов благоприятными днями станут среда и четверг, а вот в понедельник потребуется защита от негативной энергии, так как ее потоки будут очень мощными. Это может проявляться в общении с неприятными людьми, в появлении новых неурядиц в работе и бизнесе, в потрете денег и уверенности. Начиная со вторника ситуация начнет выравниваться.
Астролог не советует ждать от окружающих одобрения. Нужно уметь хвалить себя самостоятельно в нужный момент. Самой важной сферой станет любовь. Одиноким Львам удастся найти вторую половинку, а тем, кто уже в отношениях, удастся перевести их на новый уровень. Также возможно возобновление отношений, которые в недавнем прошлом потерпели крах.
Дева
Для Дев текущая неделя будет очень благоприятной. Она начнется и завершится на максимально позитивной ноте. Это значит, что в среду, четверг и пятницу ожидается период небольшого упадка сил, с которым можно справиться без особых проблем. В финансовой и рабочей сфере им поможет их предусмотрительность, а в любви поможет избавление от негативных установок.
В это время можно и нужно заниматься домом, покупкой мебели. Подготовкой жилища в новогодним праздникам, небольшим ремонтом, генеральной уборкой. Также Павел Глоба советует не отказываться от поездок, от смены обстановки. Благоприятными станут дорогостоящие приобретения типа покупки квартиры, машины, новой техники.
Весы
Что касается доходов, то они напрямую будут зависеть от того, сколько Весы посвящают времени работе, бизнесу. Повышенное внимание к мелочам и трудолюбие станут лучшей формулой богатства и успеха на этой неделе. Бороться с ленью станет сложнее всего 13 декабря, в самый негативный день недели. В середине недели лучше проявлять больше осторожности, следить за самочувствием и не перегружать себя делами.
Скорпион
У Скорпионов начинается период, когда всё судьба вываливает всё самое плохое в самом начале, а потом просто любуется тем, как Скорпионы всё это разгребают. Благо, что сил для этого будет уйма. 13 и 14 декабря — лучшие дни для решения любовных, финансовых и рабочих проблем. Представители этого знака не только уйдут от проблем, но и смогут увеличить доходы.
На выходных стоит начать готовиться к новогодним праздникам. Можно затеять уборку, сходить за покупками, поставить елку. Нужно также определиться с главными задачами на ближайший период. Можно воспользоваться сильными обрядами на исполнение желания. Для этого Скорпионам придется определиться с тем, какое их желание является самым важным.
Стрелец
Неблагоприятным днем недели для Стрельцов станет 11 число. В середине недели могут появиться новые проблемы, неурядицы. Также астролог рекомендует правильно расходовать свою энергию, потому что звезды и планеты не будут настроены на ее восполнение. Мантра силы и энергии поможет Стрельцам не упасть духом и почувствовать себя более сильными.
Ближе к концу рабочей недели стоит задуматься о начале новых проектов, о планировании в целом. В целом звезды и планеты сейчас настроены на исполнение желаний, поэтому многим Стрельцам удастся достичь своих целей без особых затрат времени. Для этого стоит сохранять свой оптимизм и быть предельно созидательными в мыслях, не искать ссор и конфликтов с людьми.
Козерог
Желательно пока не рисковать, подписывая важные бумаги. Не нужно брать и давать деньги в долг, оформлять кредиты, а также доверять малознакомым людям. Ближе к 13 числу ожидается повышенная активность недоброжелателей и врагов. Лучшие обереги помогут Козерогам отвести от себя опасность, сохранив удачу.
Водолей
Самыми опасными днями для Водолеев могут стать понедельник и вторник. Начнется новая неделя не с самой благоприятной ноты, поэтому можно воспользоваться сильными заговорами на удачу. Ни в коем случае нельзя культивировать в себе негативные мысли, так как они могут превратиться в вирусные программы и испортить всю неделю.
Сохранить оптимизм Водолеям помогут новые схемы, новые идеи и повышенное общение с окружающими людьми. Нужно больше отдыхать в компании друзей, второй половинки, помогать близким и родственникам с новогодними приготовлениями. В только что начавшихся отношениях лучше не торопиться, а в длительном романе пришла пора сменить обстановку, отправиться в путешествие.
Рыбы
У Рыб начинается очень благоприятное время, когда планеты и звезды на их стороне. Время идеально подходит для новых начинаний. Можно менять работу, совершать дорогостоящие приобретения. Также можно начать читать позитивные установки и аффирмации на успех. Пришло время удалять из себя страхи и неуверенность. Можно ставить перед собой новые цели во всех сферах жизни, заниматься любимыми делами.
На выходных нужно как следует расслабиться, общаясь с друзьями и второй половинкой. В середине недели почаще стоит смотреть под ноги — велик риск получить травму. Сейчас главное не спорить со здравым смыслом. Неделя подходит для начала новых отношений и перевода старых на новый уровень. Можно начать планировать свадьбу, рождение ребенка.