Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака - главных везунчиков 2020 года

Известный российский астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которые, по его словам, будут настоящими везунчиками 2020 года, пишет Topnews.
Так, по его словам, засидевшиеся на одном месте Близнецы наконец-то начнут двигаться дальше. Много сделавших в 2019 году представителей этого знака Зодиака ждет настоящий успех в следующем году. Для этого им нужно всегда находиться в эпицентре событий, потому что именно нахождение в нужное время в нужном месте обеспечит вам потрясающее везение и даст множество нужных знакомств.
Львам 2020 год принесет перемены в судьбе. Представителям этого знака рекомендуется мечтать и ни в чем себе не отказывать. Такое поведение даст вам воплощение в жизнь невероятных амбиций, а щедрая энергетика периода будет способствовать любому продвижению. Время будет богато на сложные ситуации, но не пугайтесь их, потому что решить их вы сможете легко, весело и с удовольствием.
Козерогов в 2020 году ожидают новые цели. Вы будете стремительно расти по карьерной лестнице, получите прибавку к доходу и займете в конце концов долгожданное высокое кресло. Представителям этого знака Зодиака астролог советует больше времени проводить с семьей и ни в коем случае не жертвовать отношениями ради службы.