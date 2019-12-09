Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака - главных везунчиков 2020 года

Так, по его словам, засидевшиеся на одном месте Близнецы наконец-то начнут двигаться дальше. Много сделавших в 2019 году представителей этого знака Зодиака ждет настоящий успех в следующем году. Для этого им нужно всегда находиться в эпицентре событий, потому что именно нахождение в нужное время в нужном месте обеспечит вам потрясающее везение и даст множество нужных знакомств.

Львам 2020 год принесет перемены в судьбе. Представителям этого знака рекомендуется мечтать и ни в чем себе не отказывать. Такое поведение даст вам воплощение в жизнь невероятных амбиций, а щедрая энергетика периода будет способствовать любому продвижению. Время будет богато на сложные ситуации, но не пугайтесь их, потому что решить их вы сможете легко, весело и с удовольствием.

Скорпионам 2020 год принесет трезвое понимание своей жизни. Если вы не хотите двигаться дальше по тем же рельсам, время даст вам возможности для решительных перемен. В следующем году вы сможете сменить надоевшую работу, квартиру, имидж или даже страну проживания. Это время для амбициозных людей, которым нельзя проявлять скромность.