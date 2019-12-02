«Идеальное тело»: сексапильная Глюкоза взбудоражила мужчин новыми фото

Наталья Чистякова-Ионова сделала несколько кадров, которые привели ее поклонников-мужчин в восторг. Звезда позировала в раздельном черном купальнике и платье-сетке. У многих подписчиков она вызвала ассоциации со сказкой о золотой рыбке.

Обожаю океан! В прошлой жизни я определенно была русалкой. И пусть эта поездка рабочая, но я успею все,

– подписала снимки в Instagram певица. Пост знаменитости собрал массу лестных комментариев.

"В сетях запуталась", "Шикарная, слов нет", "Аж дух захватывает от такой красоты", "Русалка или рыбка?", "Идеальное тело", "Какая Вы шикарная", – восхитились фолловеры. С ними не поспоришь, ведь 33-летняя артистка действительно выглядит прекрасно.