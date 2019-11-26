Анна Семенович рассказала о своем последнем разговоре с Жанной Фриске

В разговоре с Лерой Кудрявцевой, когда речь зашла о Жанне, Анна не смогла сдержать слез. Узнала она о тяжелой болезни своей коллеги и подруги, когда была ведущей на «Новой волне», как раз от Леры, которая ей позвонила буквально за час до прямого эфира. На тот момент информация о состоянии Фриске хранилась в строгом секрете.

Где-то через полгода после страшного известия Семенович вела один из новогодних корпоративов вместе с гражданским мужем Жанны Дмитрием Шепелевым.

На тот момент состояние артистки было уже очень тяжелое, но на какой-то момент ей стало лучше.

Анна обратилась к Дмитрию со словами поддержки и призналась, что очень хотела бы услышать Жанну. На что тот ответил: "А я сейчас тебе ее наберу". И он набрал.

По признанию Семенович, во время беседы Жанна была в полном сознании и абсолютно нормально разговаривала. Она рассказывала о Платоне, о том, как счастлива быть матерью. Жанна призналась подруге, что ее жизнь поддерживается только благодаря малышу, который прибегает к ней каждое утро.

Она посоветовала Анне рожать детей и поделилась планами на будущее, признавшись, что хочет родить от Дмитрия Шепелева дочку и сыграть с ним свадьбу.

​Жанна Фриске ФОТО: Sharifulin Valery/ITAR-TASS

Семенович отметила, что уже тогда понимала несбыточность этих мечтаний. После этого она уже больше никогда не видела Фриске и не слышала ее голос.

Через несколько месяцев после этого - 15 июня 2015 года - Жанна умерла, и