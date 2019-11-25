Гороскоп на 25 ноября: у Львов ожидаются перемены в личной жизни, а Стрельцам пора простить обиду

Овен

Этот день подходит для активных занятий, к примеру, фитнесом. Не упустите интересную идею, которая вас посетит.

Телец

День подходит для наведения порядка на рабочем месте – так вы освободите пространство для притока позитивных мыслей.

Близнецы

Возможен конфликт в рабочем коллективе. Постарайтесь переждать его где-нибудь подальше от эпицентра, советует «Сегодня».

Рак

День подходит для начала ремонта или перестановки. Звезды советуют не бросать на полпути начатые проекты.

Лев

Вам противопоказаны не только тяжелые физические, но и умственные нагрузки. Ожидаются перемены на любовном фронте.

Дева

На работе за вашей спиной плетется какая-то интрига. Важно вовремя отреагировать, иначе вы рискуете остаться без работы.

Весы

Вам придется изменить планы и решать проблемы родственников или близких людей. Включите свою находчивость.

Скорпион

Этот день не подходит для начинаний. Лучше посвятите себя размышлениям и займитесь творчеством.

Стрелец

Внешние обстоятельства вмешаются в ваши планы. Постарайтесь простить партнера и не вспоминать обиды прошлого.

Козерог

Хороший период для поездок и путешествий как рабочего, так и личного характера. Все вопросы решатся удачно.

Водолей

Приготовьте подарок близкому человеку. От его хорошего настроения напрямую зависит и ваш позитивный настрой.

Рыбы