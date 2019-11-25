Гороскоп на 25 ноября: у Львов ожидаются перемены в личной жизни, а Стрельцам пора простить обиду

Этот понедельник находится под эгидой энергетически непростых 29-х лунных суток. Постарайтесь ничего серьезного не планировать и уж точно не начинать. А если обстоятельства сложатся так, что вам все равно придется заниматься ответственной работой, не удивляйтесь, что многие дела, особенно требующие повышенной концентрации, буквально будут валиться из рук. Но не стоит злиться, просто будьте внимательны.
Овен
Этот день подходит для активных занятий, к примеру, фитнесом. Не упустите интересную идею, которая вас посетит.
Телец
День подходит для наведения порядка на рабочем месте – так вы освободите пространство для притока позитивных мыслей.
Близнецы
Возможен конфликт в рабочем коллективе. Постарайтесь переждать его где-нибудь подальше от эпицентра, советует «Сегодня».
Рак
День подходит для начала ремонта или перестановки. Звезды советуют не бросать на полпути начатые проекты.
Лев
Вам противопоказаны не только тяжелые физические, но и умственные нагрузки. Ожидаются перемены на любовном фронте.
Дева
На работе за вашей спиной плетется какая-то интрига. Важно вовремя отреагировать, иначе вы рискуете остаться без работы.
Весы
Вам придется изменить планы и решать проблемы родственников или близких людей. Включите свою находчивость.
Скорпион
Этот день не подходит для начинаний. Лучше посвятите себя размышлениям и займитесь творчеством.
Стрелец
Внешние обстоятельства вмешаются в ваши планы. Постарайтесь простить партнера и не вспоминать обиды прошлого.
Козерог
Хороший период для поездок и путешествий как рабочего, так и личного характера. Все вопросы решатся удачно.
Водолей
Приготовьте подарок близкому человеку. От его хорошего настроения напрямую зависит и ваш позитивный настрой.
Рыбы
Будьте осторожны: велик риск обмана или кражи. Так что следите за своими ценными вещами и ничего о себе не рассказывайте.