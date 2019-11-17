Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 18 по 24 ноября

Многим из нас сейчас нужно совершить финальный рывок, немного напрячься и просто поверить в себя.

Овен

В первые пару дней Овнам придется немного побыть в тени, но начиная с 20 ноября можно смело выходить на сцену. Сильные заговоры на везение помогут представителям этого знака остаться удачливыми в любой ситуации. Звезды и планеты сделают мир этих людей немного непонятным, так что придется двигаться на ощупь, следуя своей интуиции.

Овнам следует избегать резкой смены направлений, поскольку это может привести к разочарованиям. Амбиции и эмоции сейчас лишние. Рассудительные и мудрые Овны смогут избежать внеплановых изменений и резких поворотов судьбы. Осторожность в такие периоды лучше, чем безрассудство. Конфронтации на работе и дома тоже ни к чему хорошему не приведут.

Телец

Тельцы станут более харизматичными, обаятельными и притягательными для противоположного пола. Их жизнь превратится в одну сплошную белую полосу. Им следует сохранять последовательность действий, продумывать каждый свой шаг и тщательно выбирать слова в общении с коллегами и начальством.

Также им нужно избавиться от негативных установок, которые разрушают отношения. На общение с родственниками, детьми и второй половинкой будет влиять энергетика дома. Чтобы ее улучшить, уже в понедельник стоит сделать уборку и избавиться от всего лишнего. В веренице дел и забот появится много мелочей, выбивающих из колеи, но с ними можно будет справиться. Нужно лишь чуточку веры в себя.

Близнецы

Астролог советует Близнецам избавиться от обид и негативных эмоций, так как они помешают ступить на путь гармонии. После 20 числа звезды и планеты будут очень созидательными и настроенными на помощь Близнецам, поэтому им удастся добиться успеха во всех сферах жизни. Возможно, что с первой попытки достичь наилучших результатов не получится, но это не значит, что нужно сдаваться.

Влияние космоса станет еще позитивнее к выходным, на которых нужно будет постараться сменить обстановку. Можно отправиться в путешествие, навестить дальних родственников, старых друзей. Это будет хорошее время для общения, покупок, обновления гардероба. На буднях лучше избегать лени и прокрастинации, а также не отклоняться от стандартного распорядка дня.

Рак

Ракам на этой неделе можно сделать ставку на самих себя и на свои таланты, сильные стороны. Это идеальное время для одиночных рывков и самостоятельных решений. Командная работа снизит индивидуальную продуктивность. Звезды и планеты советуют Ракам быть внимательнее, чтобы вовремя распознавать знаки судьбы