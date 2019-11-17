Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 18 по 24 ноября

В период с 18 по 24 число легче всего идти по жизненному пути сильным духом. Дело в том, что это то самое время, когда нельзя сдавать назад и прерывать движение к мечте.
Многим из нас сейчас нужно совершить финальный рывок, немного напрячься и просто поверить в себя.
Овен
В первые пару дней Овнам придется немного побыть в тени, но начиная с 20 ноября можно смело выходить на сцену. Сильные заговоры на везение помогут представителям этого знака остаться удачливыми в любой ситуации. Звезды и планеты сделают мир этих людей немного непонятным, так что придется двигаться на ощупь, следуя своей интуиции.
Овнам следует избегать резкой смены направлений, поскольку это может привести к разочарованиям. Амбиции и эмоции сейчас лишние. Рассудительные и мудрые Овны смогут избежать внеплановых изменений и резких поворотов судьбы. Осторожность в такие периоды лучше, чем безрассудство. Конфронтации на работе и дома тоже ни к чему хорошему не приведут.
Телец
Также им нужно избавиться от негативных установок, которые разрушают отношения. На общение с родственниками, детьми и второй половинкой будет влиять энергетика дома. Чтобы ее улучшить, уже в понедельник стоит сделать уборку и избавиться от всего лишнего. В веренице дел и забот появится много мелочей, выбивающих из колеи, но с ними можно будет справиться. Нужно лишь чуточку веры в себя.
Близнецы
Астролог советует Близнецам избавиться от обид и негативных эмоций, так как они помешают ступить на путь гармонии. После 20 числа звезды и планеты будут очень созидательными и настроенными на помощь Близнецам, поэтому им удастся добиться успеха во всех сферах жизни. Возможно, что с первой попытки достичь наилучших результатов не получится, но это не значит, что нужно сдаваться.
Влияние космоса станет еще позитивнее к выходным, на которых нужно будет постараться сменить обстановку. Можно отправиться в путешествие, навестить дальних родственников, старых друзей. Это будет хорошее время для общения, покупок, обновления гардероба. На буднях лучше избегать лени и прокрастинации, а также не отклоняться от стандартного распорядка дня.
Рак
В любовной сфере лучше избегать публичных ссор. Все проблемы в отношениях должны оставаться внутри этих отношений, а не становиться достоянием общественности. Не стоит игнорировать просьбы второй половинки и родных о помощи. Семейные и личные дела обязательно нужно доводить до конца, не оставляя ничего на потом.
Лев
Львам стоит избегать на этой неделе общения со лживыми людьми и всеми, кто ненадежен. Дело в том, что звезды и планеты сделают неделю насыщенной и полной необратимых событий, последствия которых не всегда будут приятными. Лживые знаки Зодиака могут серьезно усугубить дела Львов на деловом поприще. Могут срываться встречи, которые тоже лучше пока отложить.
Звезды хотят, чтобы Львы сосредоточились на простых делах, не бросаясь в самое пекло событий. Не стоит сидеть и ждать магии свыше. Единственное чудо, которое могут узреть Львы, — созданное своими руками. Нужно больше и усерднее трудиться, пока на то есть силы, дарованные планетами.
Дева
Девам стоит заняться нейтрализацией негативных мыслей. Для этого можно сходить за покупками, сменить имидж, немного развлечься с близкими и друзьями. Эта неделя станет временем внутреннего преображения, постановки целей. Представители этого Знака почувствуют появление новой мотивации. Во многих делах удастся совершить сдвиг с мертвой точки.
На этой неделе, по мысли астролога, некоторым Девам предстоит поменяться изнутри. Нужно открыть свое сознание для поиска новых увлечений. Это идеальный период для творческого роста, для интеллектуальной работы. Не лишними станут обереги от злых людей, потому что могут появиться новые недоброжелатели, враги или завистники.
Весы
Нужно помнить о том, что не всегда мы бываем правы, даже если ответ на вопрос лежит на поверхности. Самокритика не будет лишней в этот период. Также пойдет на пользу Весам желание немного отгородиться от людей и побыть в уединении. На выходных жизнью Весов безраздельно будет править позитивная энергетика, которая поможет преуспеть в любых делах.
Скорпион
Скорпионам предстоит заняться поисками мотивации. Настало время двигаться вперед, так что нужно бороться со страхами и не обращать внимание на мнение окружающих. Самым негативным днем недели станет понедельник. Дело в настроении звезд: оно будет деструктивным в этот день, поэтому Скорпионам следует больше времени проводить за любимыми занятиями.
Настрой самих Скорпионов тоже окажется изменчивым, но это не скажется на продуктивности представителей этого знака. Главное сейчас — не менять направления деятельности, не принимать необдуманных решений. В критических ситуациях не стоит обращаться за советом к окружающим людям — лучше доверять интуиции и собственному опыту.
Стрелец
У Стрельцов самой важной сферой жизни на этой неделе станут финансы и работа. Этим людям стоит избавиться от вредных привычек, ведущих к бедности, а также настроиться на усердный труд. Что касается сложных дел, то откладывать их в дальний ящик сейчас не стоит. Ближе к концу рабочей недели стоит беречь душевный покой: больше времени проводить на свежем воздухе, быть физически активными и общаться с родственниками или с партнером.
Если второй половинки нет, то ее можно попробовать найти. Благо, в этом направлении наши небесные помощники будут благосклонными. Также звезды советуют не развивать конфликты с окружающими.
Козерог
Это хороший период для знакомств, планирования свадьбы, знакомства с родителями любимого человека. Можно дарить друг другу подарки, а также позитив. В отношениях с людьми в целом полезно будет соблюдать пунктуальность и решительность. Не нужно упрекать людей. В работе и бизнесе Козерогам понадобится напористость и решительность. Избавиться от возможной усталости поможет эффективная медитация.
Водолей
На этой неделе возможны срывы важных дел, так что перед ними лучше читать шепотки на удачу. Можно уйти с головой в работу, но лучше не делать этого сразу. В понедельник и вторник нужно прощупать почву и наметить самые важные цели на неделю, а уже только потом приступать к активному выполнению задач. Спешить не стоит, даже если начальство или обстоятельства подгоняют.
Со среды можно уйти с головой в работу, но не стоит забывать и про свою семью, про любимого человека. Нужно уметь отдыхать и абстрагироваться от рабочих мыслей. Нельзя позволять негативным мыслям просачиваться в сознание, потому что они могут серьезно снизить продуктивность, привести к неудачам.
Рыбы
Энергетика звезд и планет породит множество потенциально негативных возможностей в любовной и в деловой сферах жизни. Существует три надежных способа борьбы с негативом, поэтому стоит воспользоваться одним из них уже в понедельник. Звезды и планеты хотят, чтобы Рыбы больше времени проводили в движении. Не стоит отказываться от командировок и сидеть без дела на выходных. Можно посетить отчий дом, навестить дальних родственников или назначить дружескую встречу, советует dailyhoro.ru.
Если окружающие люди будут обращаться за помощью, лучше не отворачиваться от них. Дело в том, что сами Рыбы, возможно, не смогут обойтись без подмоги со стороны близких и коллег. Если придется кому-то отказать в помощи, то лучше сделать это тактичнее. Звезды и планеты сейчас не очень созидательны, поэтому желательно вовремя релаксировать и отдыхать, так как это позволит восстановить силы.