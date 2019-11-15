Пт, 15.11.2019
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Бузова заявила о намерении выступить на «Евровидении»
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Ольга Бузова

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Ольга Бузова заявила, что собирается участвовать в Евровидении-2020. Для этого она уже записывает песню на английском языке. Об этом сообщает Super.

После выступления с песней на иностранном языке, написанной в 2017 году, на концерте в Москве поп-дива призналась, что это не последняя подобная композиция.

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Фанаты приветствовали заявление певицы бурными аплодисментами и восторженными возгласами. Под видео с заявлением Бузовой в Instagram сразу же начали появляться комментарии неравнодушных, передает Life.

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