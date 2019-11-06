Отпад! Все вокруг уже говорят о новой прическе Керсти Кальюлайд, а вы видели?

Некоторые особо внимательные граждане уже заметили, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в начале ноября сменила прическу, такой стиль сейчас особенно популярен среди молодежи. Волосы главы государства стали короче, эстонские СМИ уже назвали такую прическу роскошной.
Получше рассмотреть новый стиль главы государства можно на фотографиях, которые сделаны во время государственного визита Кальюлайд в Кувейт, в последний раз там был только президент Леннарт Мери в 1993 году, прошло уже более 26 лет. И пока мы любуемся новой прической нашего президента, сама Кальюлайд рассуждает в Кувейте и глобальном потеплении.
«Глобальное потепление. Температурные рекорды в различных уголках мира создают новые проблемы. В тех местах, где еще несколько десятков лет назад летний зной создавал лишь небольшие неудобства, сейчас ситуация становится просто невыносимой: в Кувейте был установлен температурный рекорд - почти 54 градуса тепла», - сказала президент Эстонии.
И если многие жители Эстонии зимой улетают на юг, то люди из особо жарких регионов наоборот - с каждым годом имеют больше причин для того, чтобы поехать в северные страны. Кальюлайд решила немного охладить главу Кувейта и показала ему снимки снежной зимней Эстонии.
Также Керсти Кальюлайд культурно проводит свободное время в Кувейте и наслаждается прекрасным шоу поющих фонтанов, таких мест в столице Эль-Кувейте несколько. Сегодня температура воздуха в Эль-Кувейте приятная - всего 28 градусов тепла.
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