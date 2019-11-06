Отпад! Все вокруг уже говорят о новой прическе Керсти Кальюлайд, а вы видели?

Получше рассмотреть новый стиль главы государства можно на фотографиях, которые сделаны во время государственного визита Кальюлайд в Кувейт, в последний раз там был только президент Леннарт Мери в 1993 году, прошло уже более 26 лет. И пока мы любуемся новой прической нашего президента, сама Кальюлайд рассуждает в Кувейте и глобальном потеплении.

«Глобальное потепление. Температурные рекорды в различных уголках мира создают новые проблемы. В тех местах, где еще несколько десятков лет назад летний зной создавал лишь небольшие неудобства, сейчас ситуация становится просто невыносимой: в Кувейте был установлен температурный рекорд - почти 54 градуса тепла», - сказала президент Эстонии.

И если многие жители Эстонии зимой улетают на юг, то люди из особо жарких регионов наоборот - с каждым годом имеют больше причин для того, чтобы поехать в северные страны. Кальюлайд решила немного охладить главу Кувейта и показала ему снимки снежной зимней Эстонии.

Также Керсти Кальюлайд культурно проводит свободное время в Кувейте и наслаждается прекрасным шоу поющих фонтанов, таких мест в столице Эль-Кувейте несколько. Сегодня температура воздуха в Эль-Кувейте приятная - всего 28 градусов тепла.