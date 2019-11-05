Анджелина Джоли снялась обнаженной в новой фотосессии

Мои дети знают меня настоящую и помогают мне найти и принять себя. Они через многое прошли, а их сила меня многому научила. Если вы не чувствуете, что живете полной жизнью, попробуйте понять, кто вы и что перекрывает вам кислород. У каждого эта битва будет особенной,