Анджелина Джоли снялась обнаженной в новой фотосессии

Анджелина Джоли снялась в новой откровенной фотосессии для Harper's Bazaar и дала интервью изданию, признавшись, что многому учится у своих детей, пишет Супер.
Мои дети знают меня настоящую и помогают мне найти и принять себя. Они через многое прошли, а их сила меня многому научила. Если вы не чувствуете, что живете полной жизнью, попробуйте понять, кто вы и что перекрывает вам кислород. У каждого эта битва будет особенной,
— поделилась 44-летняя актриса и мама шестерых детей.
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