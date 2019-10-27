Лучшие советы для яркой интимной жизни от секс-эксперта

Очень часто мы стесняемся своих желаний и не можем признаться в них второй половинке. Или же просто не знаем, что может сделать сексуальную жизнь насыщенной и интересной. Секс-эксперты дают несколько важных советов, следуя которым достичь этого легко и просто.

Спонтанность

У пар, что в отношениях давно, секс рискует превратиться в рутину, если заниматься им строго по расписанию, использовать одни и те же слова и действия. Когда точно знаешь, что сегодня в таком-то часу будет секс, что начнется и закончится определенным образом, желание притупляется. Поэтому будьте спонтанными: дразните друг друга, занимайтесь любовью в непривычное время и в незнакомом месте. Уходите от избитых намеков, ласк, поз.

Комплименты

Они нужны всем, и мужчинам, и женщинам. Возможно, пока ты даже не догадываешься, как хорошо на тебя могут повлиять приятные слова из уст возлюбленной. Ведь это мгновенно повышает настроение, либидо и самооценку. Поэтому заведи привычку говорить комплименты и поощряй ответные слова в свой адрес.

Подготовка

Да, прелюдия важна, и забывать о ней никогда не стоит. Всегда можно найти несколько минут для чувственных поцелуев, нежных или, наоборот, грязных словечек и прикосновений. Если не спешить переходить к фрикциям, а уделить внимание предварительным ласкам, секс получится намного лучше.

Откровенность

Пока прибор для чтения мыслей не изобрели, говорить партнерше о своих фантазиях и тайных желаниях придется вслух. Не нужно бояться, поверь, она искренне хочет знать, чего ты хочешь. Если подобрать слова трудно, скинь картинку или видео. Пусть в вашей паре воцарится атмосфера доверия и открытости.

Наглядность

Как мы и сказали, твоя вторая половинка хочет знать, что тебе нравится. Поэтому наглядно, на ее теле, покажи, какие поцелуи и ласки тебя больше всего возбуждают, какие эрогенные зоны она не должна пропускать. А затем пусть партнерша проделает то же самое. Такая игра и сближает, и дарит огромное удовольствие.

Разнообразие

Чтобы сексуальная жизнь точно не стала скучной рутиной, периодически нужно пробовать что-то новое. Самый простой способ — сменить привычную локацию. Заниматься любовью в спальне удобно, но приедается. Даже в небольшой квартире можно найти множество других мест для этого: пол, ванна, стол и так далее. Предаваться страсти вне дома тоже здорово, но тут нужно быть осторожным, чтобы не попасться никому на глаза и не нарваться на штраф. Безопасный вариант — отель. Секс в нем, особенно во время совместной поездки, принесет массу приятных эмоций. А для тех, кто готов к более смелым экспериментам, существуют специальные отели для ролевых игр. Такие пока есть только в крупных городах, но чем не повод для романтического путешествия?

Игры и игрушки

Но даже в родных четырех стенах вам обеспечена невероятно страстная ночь, если решитесь поиграть в ролевые игры или захватите с собой в постель какую-нибудь игрушку. Смена привычных ролей на полностью противоположные не на шутку разжигает чувства. Лучше всего подойти к этому основательно: подобрать костюмы, продумать диалоги, начать игру не в спальне, а немного вжиться в роль за ее пределами. Во-первых, это очень интересно. Где еще подвернется возможность почувствовать себя героями любимого фильма или книги? Во-вторых, эксперты подтверждают: такой подход будет лучшей профилактикой скуки, измен и расставаний.

Время для двоих

Иногда за попытками поскорее закончить накопившиеся дела, разрешить проблемы мы забываем уделять внимание второй половинке: не говорим комплименты, не обнимаем, не ходим на свидания. Но из-за постоянного откладывания на будущее чувства могут незаметно угаснуть. Чтобы этого не допустить, важно проводить время вместе, без детей, друзей, бытовых вопросов. Хотя бы один вечер в неделю посвящать друг другу, заниматься общими увлечениями, устраивать романтические встречи, проявлять внимание и заботу.