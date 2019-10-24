Королевская семья может разорвать отношения с герцогами Сассекскими

Действия герцогов Сассекских может положить конец их отношениям с королевской семьей. К такому выводу пришел королевский редактор Daily Mirror Рассел Майерс, передает журнал Sunmag. По его мнению, Меган Маркл дала всему миру понять, что Елизавета II и ее близкие знают о трудностях герцогини, но не заботятся о ее благополучии. После этого монаршие родственники вряд ли станут лучше к ней относиться. А заодно и к принцу Гарри, который встал на сторону супруги.