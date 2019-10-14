Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 октября

В середине октября звезды обещают много перемен в любовной сфере. Гороскоп поможет найти путь к счастью, главное — прислушаться к его подсказкам.
Осень в самом разгаре, и многие представители зодиакального круга будут вынуждены перестроиться на новый вектор развития. Венера в Скорпионе — это не только проблемы во взаимоотношениях, интриги и ревность, но и безудержные фантазии, страсть и что-то новое в интимном плане. Так что настраиваемся на успех в любви, работаем над собой и не забываем о близких.
Овен
Работа, заботы, проблемы... Солнце в Весах говорит о том, что Овны будут очень загружены на этой неделе. И как бы ни хотелось лежать на золотом песке вместе с любимым человеком, лучше поработать: возможности буквально ломятся в жизнь, грех упускать их. А разнообразить совместную жизнь можно и самостоятельно: освободите хотя бы пару часов в день для общения с партнером и приятных занятий.
Телец
Венера в Скорпионе — золотая пора для одиноких и безответно влюбленных Тельцов. Перспективы преуспеть в любви очень близко: оторвите взгляд от телефона, работы и проблем, и вы обязательно увидите приметы приближающей любви. Что касается Тельцов, у которых уже есть любимый человек, то пришло время вложиться в отношения и энергетически, и эмоционально: устроить свидание, приготовить ужин для двоих, поговорить по душам.
Близнецы
Близнецов ждут отличные новости, касающиеся любви и отношений. Активная Венера вот-вот сдвинет ситуацию с мертвой точки в лучшую сторону. Предлагаем приготовиться к этому судьбоносному моменту, который произойдет между 15 и 20 октября: освежить свои знакомства, записаться на какой-нибудь курс, а может, обновить анкету на сайте знакомств. Астрологи рекомендуют Близнецам серьезно улучшить эту сферу, чтобы получить от Венеры шанс достичь желаемого.
Рак
Смена лунной фазы притянет события, которые изменят привычный уклад жизни, столь важный для Раков. Возможно, это заставит Раков скучать или искать ответы внутри себя. Астрологи рекомендуют спасаться от любого дискомфорта любовью. Общение с любимым человеком или семьей подарит много положительных эмоций. Все получится наладить, главное — правильно настроить себя и не бояться быть слабыми с близкими.
Лев
Марс в Весах пророчит Девам неприятности. Не стоит пока принимать поспешных решений, особенно касающихся отношений. Это может вызвать непредвиденные события, и Девам придется еще долго вспоминать это решение недобрыми словами. Сейчас покровитель подарит момент, когда получится изменить личную жизнь к лучшему. Для этого нужно лишь настроиться на тонкие энергии. Никаких конфликтов, только тихие беседы, неспешные прогулки по осенним улицам, теплые объятия.
Весы
Ожидается некоторый прогресс в любовных делах. Связан он в основном с новыми знакомствами и решением прошлых проблем. Если Весы панически боятся знакомиться или не хотят ворошить прошлое, можно упустить шанс. Неделя под покровительством Венеры в Скорпионе благоприятна для наведения порядка в делах, связанных с партнером и личной жизнью. Получится тихо, без крика, красиво и нежно изменить свое положение, если подключить воображение и очарование.
Скорпион
Неделя Скорпионов будет наполнена разнообразными событиями, так что есть риск потратить много энергии и сильно устать. Это особенно скажется на отношениях: активизировавшиеся Венера и Плутон подсказывают, что дома может быть неспокойно. Астрологи советуют устроить себе и своему партнеру отдых. Любовь — самый главный мотиватор Скорпионов, так почему бы не укрепить ее походом в ресторан, ярким свиданием или осенней фотосессией?
Стрелец
С новыми знакомствами и первыми свиданиями лучше повременить. Конечно, Стрельцам захочется покрасоваться перед слушателями, поклонниками и воздыхателями, но эта неделя не очень для этого подходит. Лучше перетерпеть: двойной аспект Юпитера 17 октября может заставить принимать желаемое за действительное, что негативно отразится на дальнейшем развитии отношений. Зато Солнце в Весах обещает Стрельцам неожиданные деньги. Они придут совершенно необычным путем: попадутся под ногами, упадут с неба или поступят в качестве выигрыша в споре.
Козерог
Общение или переписки с интересным человеком или второй половинкой принесут Козерогам исполнение мечты. А вот искренние признания и любовные порывы рискуют оказаться неоцененными. Так может, лучше их пока попридержать? Эксперты dailyhoro.ru советуют заниматься любыми делами вместе с партнером — простыми и даже скучными, но такими приятными.
Водолей
Активизация Нептуна в начале недели указывает на то, что Водолеи могут удивить себя и окружающих нелогичностью и эмоциональностью. В ближайшие семь дней настроение будет меняться с плюса на минус и обратно, поэтому стоит взять на вооружение техники по управлению эмоциями. Отдушиной станет общение по душам: звезды дают зеленый свет разбору проблем и совместному поиску решений.
Рыбы
Астрологи не прогнозируют Рыбам серьезных перемен в личной жизни. На этой неделе придется поработать над собой и обойтись тем, что есть. Ничего, это не продлится долго: Венера в Скорпионе не навсегда. Зато будет масса интересных событий, которые подарят не один повод улыбнуться и поверить в себя.