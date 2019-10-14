Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 октября

Осень в самом разгаре, и многие представители зодиакального круга будут вынуждены перестроиться на новый вектор развития. Венера в Скорпионе — это не только проблемы во взаимоотношениях, интриги и ревность, но и безудержные фантазии, страсть и что-то новое в интимном плане. Так что настраиваемся на успех в любви, работаем над собой и не забываем о близких.

Овен

Работа, заботы, проблемы... Солнце в Весах говорит о том, что Овны будут очень загружены на этой неделе. И как бы ни хотелось лежать на золотом песке вместе с любимым человеком, лучше поработать: возможности буквально ломятся в жизнь, грех упускать их. А разнообразить совместную жизнь можно и самостоятельно: освободите хотя бы пару часов в день для общения с партнером и приятных занятий.

Телец

Венера в Скорпионе — золотая пора для одиноких и безответно влюбленных Тельцов. Перспективы преуспеть в любви очень близко: оторвите взгляд от телефона, работы и проблем, и вы обязательно увидите приметы приближающей любви. Что касается Тельцов, у которых уже есть любимый человек, то пришло время вложиться в отношения и энергетически, и эмоционально: устроить свидание, приготовить ужин для двоих, поговорить по душам.

Близнецы

Близнецов ждут отличные новости, касающиеся любви и отношений. Активная Венера вот-вот сдвинет ситуацию с мертвой точки в лучшую сторону. Предлагаем приготовиться к этому судьбоносному моменту, который произойдет между 15 и 20 октября: освежить свои знакомства, записаться на какой-нибудь курс, а может, обновить анкету на сайте знакомств. Астрологи рекомендуют Близнецам серьезно улучшить эту сферу, чтобы получить от Венеры шанс достичь желаемого.

Рак

Смена лунной фазы притянет события, которые изменят привычный уклад жизни, столь важный для Раков. Возможно, это заставит Раков скучать или искать ответы внутри себя. Астрологи рекомендуют спасаться от любого дискомфорта любовью. Общение с любимым человеком или семьей подарит много положительных эмоций. Все получится наладить, главное — правильно настроить себя и не бояться быть слабыми с близкими.

Лев

На этой неделе Львам лучше не знакомиться с кем-то на сайтах знакомств: удачи это не принесет. Невнимательность и легкость, которыми наградит Солнце в Весах, лишит трезвости мыслей: можно упустить что-то важное. Все хорошее, что Львам приготовили звезды, находится у них же дома. Здесь их место силы, и именно в родных стенах они будут черпать позитивные эмоции, вдохновение и силы. Одиноким можно создавать уют, а тем, кто уже нашел любовь, — улучшать отношения.

Дева