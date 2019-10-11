Фото: роскошная эстонская мыза со зловещей историей выставлена на продажу

Мыза Вихтерпалу является одной из красивейших усадеб в Эстонии, построенной в стиле позднего классицизма. Она находится под охраной государства в качестве памятника архитектуры. История мызы достигает 1400-ых годов.

Тимо Ламберг ФОТО: Sven Arbet/Maaleht/Scanpix

На восстановление шикарной усадьбы ушло много времени и, конечно же, миллионы евро. Без сомнения, Лемберг может гордиться тем, что он совершил настоящий подвиг, ведь теперь, передвигаясь по залам и комнатам, каждый замечает, что работа по реставрации была проведена с душой. Когда бизнесмен только приобрел мызу, там, в сущности, были лишь голые стены.

Первыми частными владельцами мызы Вихтерпалу были трое норвежцев, которые купили его у государства в начале девяностых. К сожалению, они не успели приступить к работе по восстановлению усадьбы, потому что затонули вместе с пассажирским паромом «Эстония».

Следующим владельцем поместья стал финский бизнесмен, но реставрация не удалась, и шесть лет спустя он перепродал поместье Лембергу. Теперь поместье Вихтерпалу снова продается и управляется компанией Baltic Sotheby's International Realty, которая специализируется на международной недвижимости. Цена не разглашается по требованию владельца.