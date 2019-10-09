Ср, 9.10.2019
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«Страшно смотреть»: очевидцы описали Заворотнюк после выписки

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Анастасия Заворотнюк практически неузнаваема, заявили «Дням.ру» свидетели ее выписки из больницы.

Ранее сообщалось, что актриса может быть больна глиобластомой, у нее отек, метастазы, пневмония, полиорганная недостаточность, она парализована, в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, вышла из комы и критического состояния, дышит самостоятельно, переведена в обычную палату, ее опухоль неоперабельна, а состояние стабильно тяжелое.

Вчера появились новости, что Заворотнюк была выписана из больницы и продолжит лечение в другом месте. «Просто страшно смотреть на нее!» — заявили свидетели того, как артистка покидала клинику.

По их словам, Заворотнюк везли на каталке, на ней была косынка и массивные солнцезащитные очки. Она сильно набрала вес и подурнела, поэтому практически неузнаваема.

Сообщается также, что теперь она наблюдается в столичном медцентре для восстановления тяжелобольных. Кроме того, сейчас актриса не может передвигаться самостоятельно, у нее развился парез правой части тела и парализована правая рука. Медики делают все, чтобы восстановить былую подвижность Заворотнюк: проводят занятия в зале эрготерапии, устраивают водные процедуры. Рядом с клиникой постоянно дежурит карета скjрой помощи, родные ни на минуту не отходят от Анастасии, сменяя друг друга.

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