«Страшно смотреть»: очевидцы описали Заворотнюк после выписки

Ранее сообщалось, что актриса может быть больна глиобластомой, у нее отек, метастазы, пневмония, полиорганная недостаточность, она парализована, в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, вышла из комы и критического состояния, дышит самостоятельно, переведена в обычную палату, ее опухоль неоперабельна, а состояние стабильно тяжелое.
Вчера появились новости, что Заворотнюк была выписана из больницы и продолжит лечение в другом месте. «Просто страшно смотреть на нее!» — заявили свидетели того, как артистка покидала клинику.
По их словам, Заворотнюк везли на каталке, на ней была косынка и массивные солнцезащитные очки. Она сильно набрала вес и подурнела, поэтому практически неузнаваема.
Сообщается также, что теперь она наблюдается в столичном медцентре для восстановления тяжелобольных. Кроме того, сейчас актриса не может передвигаться самостоятельно, у нее развился парез правой части тела и парализована правая рука. Медики делают все, чтобы восстановить былую подвижность Заворотнюк: проводят занятия в зале эрготерапии, устраивают водные процедуры. Рядом с клиникой постоянно дежурит карета скjрой помощи, родные ни на минуту не отходят от Анастасии, сменяя друг друга.